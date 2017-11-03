ПКРМ инициировала простую резолюцию против деятельности судей Конституционного суда

Депутаты Партии коммунистов Республики Молдова инициировали простую резолюцию против деятельности судей Конституционного суда (КС). Объявление сделала на пленарном заседании парламента в четверг, 2 ноября, депутат Елена Бондаренко. „Мы, ПКРМ, инициировали простую резолюцию. Мы требуем от уполномоченных органов начать процедуру немедленной отставки судей КС и их освобождения от должности”, - сказала Бондаренко, уточнив, что документ подписали депутаты-коммунисты, и призвала и других депутатов парламента последовать их примеру, передает IPN.

В тексте резолюции отмечается, что „председатель Конституционного суда все чаще позволяет себе комментировать не только решения органа конституционной юрисдикции, но и определенные политические вопросы, тем самым нарушая принцип независимости”. „Все чаще председатель Конституционного суда выступает переводчиком для тех, у которых есть тенденции авторитаризма, противоречащие правовому государству.

К сожалению, ни один из судей КС не обратил внимание на противоречащее статусу председателя Конституционного суда поведение, проявляя явное пренебрежение в отношении к его функциональным обязанностям. Вместе с тем, Конституционный суд в нынешнем составе проявляет явное пристрастие при рассмотрении дел в отношении парламентской оппозиции”, подчеркивают авторы резолюции.

Согласно депутатам ПКРМ, нынешний состав Конституционного суда чрезмерно политизировал роль суда, изменив несколько раз Конституцию, взяв на себя некоторые полномочия Парламента Республики Молдова. Более того, Конституционный суд даже позволил себе объявить неконституционными некоторые конституционные положения вопреки собственной практике, которая ясно определяет, что Конституционный суд может объявить неконституционными все законодательные и нормативные акты, за исключением конституционных законов.

Даже если Конституционный суд играет отличающуюся от с судебных инстанций роль, судьи КС не имеют права присваивать себе чужие полномочия, поскольку такие проявления нарушают конституционный принцип разделения властей в государстве.