Налоговая и таможенная политика на 2018 год принята в первом чтении

Фиксированная ставка налога на доходы граждан, поставляющих сельскохозяйственную продукцию экономическим операторам увеличится с 3% до 5%. Также предусматривается повышение акцизов на нефтепродукты, на табак и алкоголь. Эти и другие изменения содержатся в налоговой и таможенной политике на следующий год, которую депутаты парламента поддержали в первом чтении сегодня, 2 ноября, передаёт IPN.

С 1 января 2018 года владельцы автомобилей стоимостью свыше 1,5 миллиона леев будут платить поимущественный налог. В настоящее время этот налог уплачивается только в случае дорогих домов площадью более 120 квадратных метров.

Акцизы на сигареты с фильтром увеличатся на 50 леев за тысячу штук, а в случае сигарет без фильтра они вырастут в три раза.

С 2018 года отменяются налоговые и таможенные льготы для магазинов беспошлинной торговли. Данная мера будет применяться с 1 июля. В этой связи министр финансов Октавиан Армашу заявил, что магазины беспошлинной торговли, действующие на въезде в страну, будут закрыты, поскольку отсутствует механизм контроля приобретаемых продуктов: большинство товаров, купленных в сетях таких магазинов, в итоге оказываются выставленными на продажу на сайтах объявлений, по сути становясь контрабандой. Таким образом, продолжат свою работу лишь магазины беспошлинной торговли, расположенные в пунктах выезда с территории Молдовы. Расположенные на въезде в страну магазины завершат свою деятельность сразу по истечении срока действия их лицензий.

Новость для производителей молока заключается в том, что они получат право возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). А в случае теплоэнергии, производимой из твёрдого биотоплива для государственных учреждений, будет применяться сниженная ставка НДС в 8%.

Что касается физических лиц, то у каждого из них будет право на личное освобождение в размере 11280 леев в год, по сравнению с 10620 леями – в настоящее время. В то же время, освобождение для каждого иждивенца увеличится с 2340 леев до 2520 леев в год. Размер особого личного освобождения (для тех, кто пострадал из-за аварии на Чернобыльской АЭС, в ходе боевых действий по защите целостности Республики Молдова, в период Второй мировой войны, политических репрессий и в ходе боевых действий в Афганистане) составит 16800 леев в год, по сравнению с 15840 леями в этом году.

И в 2018 году сохраняются две ставки подоходного налога. Налоговая ставка в 7% будет применяться для доходов в размере до 33 тысяч леев, по сравнению с 31140 леями – в 2017 году. В случае более крупных доходов будет применяться ставка в 18%.