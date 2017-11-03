Депутат о созданных одномандатных округах: их решения несправедливы

Национальная комиссия по созданию постоянных округов завершила процесс разграничения этих округов и направила документы на рассмотрение правительства.

Корреспонденту портала ТРИБУНА на просьбу прокомментировать разграничение округов, депутат-социалист Владимир Цуркан заявил, что еще он не успел ознакомиться с окончательной редакцией документов.

«Документ лишь вчера вечером был утвержден, и мне нужно с ним ознакомиться. Единственное, что я могу сказать, это что некоторые решения в связи с количеством округов для Гагаузии, Приднестровья и диаспоры очень сомнительны с точки зрения прав человека.

Лично я разработал законопроект (он внесен в повестку дня парламента, но правящее большинство против него), в котором четко предусмотрено, на базе положений ОБСЕ, что для нацменьшинств, компактно проживающих на той или иной территории количество округов не должно быть ниже среднего показателя по стране.

Два округа в Приднестровье и три для диаспоры — это несправедливо», — отметил Цуркан.

Депутат также сообщил, что он проведет встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по правам человека и обсудит с ним эту проблему.

Андриана Кептине