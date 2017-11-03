3 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Лидер ПДС: Комиссия «раскроила» округа, как выгодно социалистам и демократам
03.11.2017

Комиссия по созданию округов «раскроила» округа так, как выгодно социалистам и демократам. Таково мнение руководства партии «Действие и Солидарность» (ПДС).

Как сообщает портал ТРИБУНА, в ходе пресс-конференции лидер ПДС Майя Санду заявила, что, несмотря на то, что комиссия завершила свою деятельность, окончательные результаты ее работы не были опубликованы.

«Обращаем внимание общественности на то, что деятельность данной комиссии еще раз подтвердила, что власти намерены манипулировать информацией и сфальсифицировать результаты предстоящих в 2018 году парламентских выборов.

Деятельность комиссии была непрозрачной, а округа были созданы по неизвестным критериям. Судя по опубликованным в СМИ данным, границы округов выглядят довольно странно. Налицо признаки манипуляции, границы округов разграничены в соответствии с интересами ДПМ и ПСРМ.

Все обещания, данные во время кампании по популяризации смешанной избирательной системы, не выполнены. Обещание о том, что не выполняющего свои обязательства депутата можно будет отстранить, также не выполнено. Они смешали населенные пункты из разных районов. Ни одно обещание не выполнено», — уточнила Майя Санду.

Андриана Кептине 


 
Количество просмотров:
35
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.