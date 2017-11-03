Лидер ПДС: Комиссия «раскроила» округа, как выгодно социалистам и демократам

Комиссия по созданию округов «раскроила» округа так, как выгодно социалистам и демократам. Таково мнение руководства партии «Действие и Солидарность» (ПДС).

Как сообщает портал ТРИБУНА, в ходе пресс-конференции лидер ПДС Майя Санду заявила, что, несмотря на то, что комиссия завершила свою деятельность, окончательные результаты ее работы не были опубликованы.

«Обращаем внимание общественности на то, что деятельность данной комиссии еще раз подтвердила, что власти намерены манипулировать информацией и сфальсифицировать результаты предстоящих в 2018 году парламентских выборов.

Деятельность комиссии была непрозрачной, а округа были созданы по неизвестным критериям. Судя по опубликованным в СМИ данным, границы округов выглядят довольно странно. Налицо признаки манипуляции, границы округов разграничены в соответствии с интересами ДПМ и ПСРМ.

Все обещания, данные во время кампании по популяризации смешанной избирательной системы, не выполнены. Обещание о том, что не выполняющего свои обязательства депутата можно будет отстранить, также не выполнено. Они смешали населенные пункты из разных районов. Ни одно обещание не выполнено», — уточнила Майя Санду.

Андриана Кептине