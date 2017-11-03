Партийный лидер: Референдум провалится, потому что Плахотнюк этого хочет

Референдум по вопросу отстранения генерального примара муниципия Кишинэу Дорина Киртоакэ, назначенный на 19 ноября провалится, потому что так выгодно лидеру Демократической партии Владу Плахотнюку. Таково мнение лидера Народного движения «Антимафия» Серджиу Мокану.

«Я склоняюсь к тому, что этот референдум провалится, потому что Плахотнюк этого хочет. Он действительно уже на грани, но несмотря ни на что, несмотря на закулисные игры, надеюсь, что люди не выйдут на этот референдум, и мы не дадим Игорю Додону возможность провести еще одну кампанию в столице», — заявил он на телепередаче Punctul pe AZI на канале TVR MOLDOVA.

Политический аналитик Роман Михэеш на этой передаче заявил, что «Кремль всегда пытался заполучить Республику Молдова, но Кишинев никогда не сдавался. Поэтому нам следует быть разумными, чтобы не потерять столицу».

«Дорин Киртоакэ – политический труп, потому что он не смог преодолеть «препятствие» в виде своего дяди, Михая Гимпу. Гимпу пытался скомпрометировать и Киртоакэ, и Либеральную партию, и весь прорумынский сегмент. Поэтому на Киртоакэ больше никто ставок не делает, теперь все делают ставки на проевропейский сегмент», — заявил политический аналитик.

Кристина Пендя