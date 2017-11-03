"В Молдове европейские идеи дискредитированы - под лозунгами евроинтеграции банковская система лишилась миллиарда, а абсолютную власть получил олигарх Влад Плахотнюк"

Европейский союз должен наконец решить - продолжать политику реформ и поддержки сотрудничества с Молдовой, Украиной, Грузией и другими странами Восточного партнерства или постепенно перейти к их изоляции, - считает британский эксперт, профессор лондонского Университетского колледжа Эндрю Уилсон (Andrew Wilson).

Как передает "ИНФОТАГ" в своем исследовании для Европейского совета по международным отношениям (ECFR) эксперт отметил, что "Евросоюз постепенно "переосмысливает" политику в отношении стран Восточного партнерства (в том числе через ускоренное заключение Соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой - стран, которые оказались под прямой угрозой расширения российского влияния)".

"Но сама концепция этого сотрудничества находится в ступоре, обладая большим, но не использованным потенциалом", - отмечается в исследовании.

По словам эксперта, ЕС строит свою политику в отношении стран ВП на основании ответной реакции России.

"Это в первую очередь относится к Молдове, где европейские идеи дискредитированы из-за того, что под лозунгами евроинтеграции банковская система республики лишилась миллиарда евро, а абсолютную власть в стране получил олигарх Влад Плахотнюк. Что, в конце концов, привело к тому, что президентом РМ стал пророссийский политик Игорь Додон. Ситуация ухудшается еще и тем, что некоторые западные партнеры рассматривают Плахотнюка, как единственную альтернативу окончательного воцарения России в Молдове. По отношению к Молдове Евросоюз столкнулся с дилеммой - поддержка нынешней власти приведет к еще большей дискредитации европейской идеи, но с другой стороны - если ЕС "сдаст позиции", это еще больше подтолкнет Молдову в объятия России", - сказал он.

Уилсон обратил внимание, что такое положение уже породило новый взгляд на Восточное партнерство в Европе, согласно которому "ЕС должен относиться к Молдове, Украине и Грузии, как к буферным государствам, а не возможным кандидатам на членство в Евросоюз".

Эксперт считает, что "в целом, несмотря на начальные успехи, Молдова не оправдала ожиданий, показав ЕС, как процесс "европеизации" может зайти в тупик".

"Однако ЕС не должен отказываться от идеи Восточного партнерства, а, наоборот, направить все силы на создание более тесного сотрудничества. Хорошей платформой для такого шага может стать Саммит стран Восточного партнерства, который состоится в ноябре в Брюсселе. Европейским политикам нужно сконцентрировать внимание на интеграции стран Восточного партнерства в совместный европейский рынок, на постепенное вовлечение их в процесс принятия политических решений, а также на поддержке более тесного сотрудничества между Молдовой и Украиной", - заключил Уилсон.

Эндрю Уилсон (Andrew Wilson)