Андрей Нэстасе о возможности сотрудничества между ППДП, ПДС и ДПМ

Председатель партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП) Андрей Нэстасе ответил на следующий вопрос: «Недавно, на одной телепередаче Андриан Канду говорил о возможном альянсе между проевропейскими силами, отметив в данном контексте ППДП, ПДС и ДПМ. Возможно ли в будущем такое сотрудничество?

«Я говорил уже и еще раз повторяю: нет…Как защитник прав человека, я не сажусь за стол переговоров и не делю должности с теми, кто издевался над моей страной и народом. Единственное, что я могу обещать Плахотнюку, Канду и их окружению, это справедливый суд независимых судей и прокуроров, которые будут руководствоваться справедливостью в ходе расследования всех допущенных ими беззаконий.

Сторонникам и членам ДПМ советую покинуть эту мафиозную группировку, делать добрые дела для людей и страны, а в будущем откреститься от этого зла, поддержав по-настоящему проевропейские и демократические партии.

Мы, поистине проевропейские партии, постараемся объединиться, и так организовать свою деятельность, чтобы в корне изменить политический класс страны, избавиться от олигархического режима, и привлечь узурпаторов и воров к ответственности!

Консолидация истинных проевропейских сил – залог нашего успеха, и мы сделаем все возможное, чтобы это произошло как можно скорее. Но, повторяю, без ДПМ, потому что эта партия проевропейской не является!», — заявил Андрей Нэстасе.

Андриана Кептине