Четыре большие проблемы, с которыми сталкивается молдавская проевропейская оппозиция

В последнее время положение проевропейских партий в Молдове усложнилось. Это произошло, потому что этим партиям не удалось правильно себя позиционировать, и они сами создали себе многочисленные проблемы.

Первой проблемой проевропейских партий является то, что они проиграли борьбу за избирательную систему. Власть сработала лучше, мобилизовав все свои многочисленные ресурсы, и ввела смешанную избирательную систему. Хотя, с самого начала было понятно, что проевропейские партии вряд ли выиграют эту битву, поэтому и спрос с них небольшой, тем более, что власть прибегла к манипуляциям, и внушила всем свою точку зрения. Но все-таки нам есть в чем упрекнуть и проевропейскую оппозицию – она не смогла найти убедительные доводы для того, чтобы вывести людей на улицы.

Второй большой проблемой проевропейских партий является и то, что они существенно уступают власти на «европейском фронте». Видно, как власть медленно, но верно, продвигается по пути сближения с европейскими власть имущими. По крайней мере, так кажется со стороны, и если это не так, тогда проевропейским партиям следует ясно и четко доказать обратное.

Таким образом, власть активно тиражирует новости о проевропейской перспективе Республики Молдова и приводит в качестве аргументов встречи с европейскими высокопоставленными лицами, вовсю трубя о предоставлении европейцами новой финансовой помощи Республике Молдова и др. На фоне этой пропаганды, у многих складывается впечатление, что молдавская власть все-таки получит новую помощь ЕС, а молчание оппозиции это как бы подтверждает.

Третья большая проблема – в корне неверная позиция в связи с референдумом анти-Киртоакэ. На сегодняшний день Киртоакэ по факту отстранен от управления городом, а примэрия из тени контролируется правящей властью. Провал референдума ей на руку, потому что он позволит оставить в примэрии все как есть, в том числе на период проведения парламентских выборов в следующем году.

Это крайне важный аспект, потому что в столице только по одномандатным округам будут избраны 11 депутатов, а тот, кто контролирует админресурс в столице, получит огромное преимущество в ходе выборов. Вместо того чтобы сделать все возможное для получения примэрии, в том числе путем досрочных местных выборов, проевропейская оппозиция предпочла бойкотировать референдум, косвенно этим помогая власти.

Четвертой большой проблемой проевропейских сил является из рук вон плохой ход процесса их консолидации для последующего совместного участия в парламентских выборах. Вся волокита, заявления и намеки в этом процессе деморализуют проевропейский электорат, а это приводит к снижению рейтингов проевропейских партий.

Все вышеперечисленное наводит нас на мысль о том, что проевропейская оппозиция сейчас переживает далеко не лучшие времена, и если эти политические партии не сделают соответствующих выводов, и не предпримут соответствующие меры, их положение еще больше усугубится.

Думитру Спэтару