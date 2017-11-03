Сенсационные голы футболистов «Шерифа» шокировали московских болельщиков (Видео)

Московский «Локомотив» в матче Лиги Европы потерпел поражение от молдавского «Шерифа» - 1:2.

Соперники сейчас являются лидерами чемпионатов своих стран. Обе команды после 15 туров опережают конкурентов: железнодорожники на 3 очка, а игроки из Молдовы – на 5 очков.

Первый поединок этих команд группы F Лиги Европы, состоявшийся в Тирасполе 19 октября, завершился вничью – 1:1. А матч в Москве неожиданно начался атаками гостей. Игроки «Шерифа» подали несколько опасных угловых.

Впрочем, к 10-й минуте футболисты «Локомотива» отодвинули игру от своих ворот. А на 26-й минуте быстрая контратака москвичей завершилась голом: Миранчук отдал пас Фарфану, который с острейшего угла пробил голкипера гостей Микулича.

На 33-й минуте уже вратарь хозяев оказался в центре внимания: Гилерме потянул мышцу бедра и вынужден был покинуть поле. Его заменил Никита Медведев. А уже через четыре минуты мяч влетел в сетку его ворот. Впрочем, арбитры не засчитали гол, посчитав, что Раку подыграл себе рукой.

Но на 41-й минуте «Шерифу» удалось-таки сравнять счет. Размашистую атаку «желтых» завершил ударом с острого угла Бадибанга – мяч ударился в штангу и оказался за спиной Медведева.

Второй тайм уже активно начал «Локомотив». Красивый момент был на 57-й минуте: Баринов пробил «ножницами», мяч летел под перекладину – и всё же Микулич смог отчаянным сейвом его отбить.

А сразу после этого футболисты «Шерифа» пошли в атаку, и Брезовец точно пробил в дальний нижний угол. Так гости неожиданно для московских болельщиков вышли вперед.

На удивление, в оставшиеся более чем полчаса игры хозяева так и не смогли ничего опасного создать у ворот Микулича. Более того, молдавские футболисты уверенно чувствовали себя на половине поля подопечных Юрия Семина и проводили острые атаки. Поединок закончился сенсационным поражением лидера чемпионата России - 1:2.

В параллельном матче нашей группы «Копенгаген» обыграл «Фастав» - 3:0. Таким образом, после четырех туров таблицу возглавляют «Копенгаген» и «Шериф», набравшие по 6 очков. У «Локомотива» - 4 очка, у «Фастава» - 2 очка.

Следующий тур состоится 23 ноября. В нем «Локомотив» примет «Копенгаген», а «Шериф» - «Фастав».