В период банковского мошенничества могли быть разблокированы любые суммы денег без того, чтобы НЦБК знал об этом

В период кражи миллиарда, могли быть разблокированы любые суммы денег без того, чтобы Национальный центр по борьбе с коррупцией знал об этом. Это произошло из-за изменений в законодательстве по борьбе с отмыванием денег, принятых парламентом, которые действовали приблизительно 1,5-2 года, именно в период банковского мошенничества. Об этом заявила бывший заместитель директора НЦБК Кристина Цэрнэ в ходе передачи „Important” на телеканале TVC21, передает IPN.

По ее словам, согласно изменениям, достаточно было, чтобы человек обратился в суд, чтобы отменить блокирование денег, применяемое Национальным центром по борьбе с коррупцией. „Если вы шли в суд с заявлением, посредством которого оспаривали блокирование денег на счету, поставив печать в канцелярии суда, то служба по борьбе с отмыванием денег НЦБК еще не знала о том, что вы пошли в суд, но вы с этим листом с печатью могли пойти в банк и они обязаны были отменить блокирование. Практически, за пять минут переводили деньги, куда хотели”, - заявила Кристина Цэрнэ.

Таким образом, когда НЦБК обращался в суд, чтобы обосновать причины, по которым была применена блокировка, человек даже не приходил, потому что ему было уже все равно выиграет или потеряет дело. „В течение 1,5-2 лет, именно в период банковского мошенничества, Центру по борьбе с коррупцией была заблокирована та красная кнопка, на которую можно было бы нажать и заблокировать деньги”, - сказала Кристина Цэрнэ.

Бывший заместитель директора заявила, что все финансовые учреждения Республики Молдова обязаны представлять отчеты в НЦБК, когда имеют место подозрительные и ограниченные сделки. Ограниченные сделки превышают определенную сумму на одно физическое или юридическое лицо. О них сообщается в течение месяца. Подозрительные финансовые операции выполняются либо политически ангажированными лицами, либо вовлекают государства с оффшорными зонами, там, где есть большие риски отмывания денег или терроризма.

„В таких случаях финансовые учреждения должны трактовать их как подозрительные сделки и сообщать о них в течение трех дней. В НЦБК соответственно накапливается очень много таких сообщений, на миллионы. Таким образом, если есть признаки отмывания денег, НЦБК может обратиться в суд и потребовать блокировки тех денег”, - отметила Кристина Цэрнэ.

Кристина Цэрнэ