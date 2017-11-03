Анатол Гремальский: В Кодексе об образовании есть противоречия

В Кодексе об образовании есть противоречия. Образование гарантируется государством, а конфигурация школьной сети отдано местным органам власти. В результате, министерство потеряло некоторые полномочия.

Такое мнение высказал директор Образовательных программ Института публичных политик Анатол Гремальский в рамках передачи „Moldova în Direct” на общественном телеканале, передает IPN.

По его словам, формально, Министерство образования несет ответственность за обеспечение всеобщего доступа к образованию, правительство финансирует образование, но решения принимаются на местах. „На мой взгляд, это ошибка системы, и она должна быть продумана очень хорошо. Мы хотим децентрализировать образование, мы хотим передать полномочия местным органам, потому что они лучше знают ситуацию, но в то же время местные органы должны взять на себя и определенную ответственность, не оптимизировать механически школы”, - сказал Анатол Гремальский.

По его словам, идея реформы состоится в обеспечении доступа к качественному образованию, а не в экономии денег.

Начальник Департамента доуниверситетского образования Министерства просвещения, культуры и науки Валентин Круду заявил, что до 1 февраля следующего года планируется провести оценку результатов реформы в образовании. Показатели уже были утверждены и направлены на местах для оценки. „Необходима оценка реформы образования. Очень важно для нас знать, были ли определенные выгоды от этой реформы, если была необходима с экономической точки зрения, если эти деньги были инвестированы в образование”, - сказал Валентин Круду.

По словам представителя Министерства образования, эта оценка не проводилась до сих пор, потому что школьная реформа была возложена на плечи местных органов власти первого и второго уровня. В этой связи, Кодек об образовании нужно пересмотреть, потому что все, что происходит в школе, должно быть согласовано и с министерством.