Церковь против: «Мы не будем проводить никаких служб в молдавском крематории – это наша официальная позиция!»

Тем не менее, комбинат ритуальных услуг настаивает на строительстве в Кишиневе «дома вечного сна».

Самому «популярному» кладбищу Молдовы срочно требуются места. Негде хоронить усопших! Осталось всего около 300 мест. Этого хватит на месяц. Посему руководство Комбината ритуальных услуг и настаивает на строительстве в стране крематория.

- Мы решили проблему за счет расширения кладбища, - рассказала «Комсомолке» глава Комбината ритуальных услуг Людмила Боцан. - Нам в сторону Гратиешт выделили 37 гектаров земли.

- Все равно это же решение проблемы в краткосрочной перспективе!

- Я так и говорила. Примерно такая же ситуация была в 1998 году, когда нам выделили 38 гектаров. И примерно за двадцать лет мы эту площадь заполнили. И мы предложили построить крематорий. К решению этого вопроса должны подключиться не только столичные, но и центральные органы власти, потому что крематорий будет построен не только для жителей Кишинева.

В Бухаресте есть крематорий, в России, на Украине, везде есть... Думаю, что этот вопрос будет решен, я со многими людьми общалась, люди хотят, чтобы был построен крематорий в нашей стране.

- В какую сумму обойдется строительство крематория?

- Два года назад в Клуж-Напока строительство крематория обошлось в миллион евро. Думаю, можно ориентироваться на эти цифры.

- Церковники считают, что люди будут отказываться быть кремированными...

- Думаю, пятьдесят на пятьдесят. Есть люди, которые хотят быть кремированными. Да, священники говорят о том, что наши традиции не допускают кремации. Но большинство людей, которые к нам приходят, видят, что творится, какая теснота на кладбищах, как тяжело попасть на определенный участок кладбища и как дорого хоронить сегодня... Увидев все это, большинство хочет быть кремированным. Уже несколько лет хороним примерно по 45-50 урн с прахом в год. Есть те, кто умирает за границей, но немало и тех, кто выезжает в Румынию или на Украину, кремирует своего усопшего, возвращается в Кишинев, а здесь хоронит урну с прахом.

МНЕНИЕ МОЛДАВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

«Погребение усопших на кладбище — многовековая практика»

- Православная церковь не благословляет такой род захоронений! - отметил секретарь Молдавской митрополии Вадим Кейбаш. - Погребение усопших на кладбище — многовековая практика, и церковь придерживается этой практики до сих пор.

- Если крематорий в Молдове построят, будут ли там вестись церковные службы по усопшим?

- В крематории никаких служб вестись не будет! Это официальная позиция церкви!

Леонид РЯБКОВ