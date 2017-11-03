Известных российских историков задержали в аэропорту Кишинева

Ученых-историков из России задержали в аэропорту Кишинева и запретили им въезд в Молдову.

В ночь на 3 ноября при попытке въезда молдавскими пограничниками были задержаны два российских историка - Дмитрий Суржик и Григорий Шкундин. Пограничники объявили ученым, что их ждет депортация в Россию, но причины запрета въезда им не пояснили.

- Недоброе утро. Двое наших коллег-историков, Дмитрий Суржик и Григорий Шкундин, задержаны в Молдавии, - написал на своей странице в Facebook известный российский историк Александр Дюков.

Ученые планировали принять участие в международной научно-практической конференции «Русская революция 1917 г. в судьбах Приднестровья, России и мира: история и современность», Конференция начинает работу сегодня в Тирасполе в Институте социально-политических исследований и регионального развития.

Дмитрий Викторович Суржик - к.и.н., научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, исполнительный секретарь российско-белорусской Ассоциации историков «Союзная инициатива памяти и согласия».

Григорий Давидович Шкундин - к.и.н., заведующий кафедрой исторических и гуманитарных наук Международного независимого эколого-политологического университета, вице-президент российской Ассоциации историков Первой мировой войны.