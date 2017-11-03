Чрезвычайное положение, пытки оппозиционеров в подвалах… Каким будет сценарий следующих выборов

Тема будущих парламентских выборов превращается в центральную. Уже обсуждаются самые разные сценарии развития событий. Игорь Додон и социалисты заявляют, что будут добиваться досрочных выборов.

PAS и Платформа DA изучают возможность создания межпартийной коалиции.

Предельно прагматичные демократы перешли к дележке портфелей и настаивают, чтобы пост главы правительства перешел к Владу Плахотнюку.

Другие партии призывают объявить бойкот новому электоральному соревнованию и оставить ДПМ наедине с формированиями-спойлерами.

Появились и первые мрачные прогнозы: в стране будет объявлено чрезвычайное положение, выборы-2018 запретят, в подвалах начнутся пытки оппозиционеров.

Деликатные проблемы

Поскольку одномандатные округа уже нарезаны, можно сказать, что процесс перехода к смешанной системе голосования проходит успешно для власти.

Напомним, что формированием постоянных одномандатных округов занимается национальная комиссия под руководством Юрие Чокана. И пока общество отвлекали отстранением от должности президента и назначением министра обороны, в кабинетной тиши принимались важные решения, смысл которых до многих дойдет еще не скоро.

Политолог Игорь Боцан считает, что сюрпризов на этом этапе уже быть не должно, так принципиальные договоренности были достигнуты ранее. Сейчас могут возникнуть «деликатные проблемы, потому что от порядка установления округов, в частности, за рубежом, в Приднестровье, в Гагаузии и Тараклии, может зависеть окончательный результат – большинство в новом парламенте. Поэтому можно предположить, что появятся разногласия, трения между социалистами и демократами…».

Однако если учесть общий расклад сил и события последних недель вокруг назначения министра обороны, то можно сказать, что у социалистов и Додона найдется немного ресурсов для укрощения аппетитов демократов. Если возникнет принципиальный спор, то принадлежащее ДПМ парламентское большинство может внести любую поправку в законодательство о выборах. Если Додон откажется промульгировать этот закон во второй раз, то его вновь отстранят от должности, и спикер опять поставит подпись вместо президента.

В случае несогласия единственным вариантом действий ПСРМ останется отказ признания решений национальной комиссии. Безусловно, такой шаг может поставить легитимность будущих выборов под сомнение. Однако, вероятно, до этого дело не дойдет, так как социалисты хотят решить все проблемы одним махом, а бойкот выборов только все затянет. Таким образом, скоро все электоральные конкуренты и избиратели будут поставлены перед фактом - созданными одномандатными округами.

Бойкот выборов?

Идея бойкотировать выборы в парламент возникла вслед за принятием закона о переходе на смешанную систему избрания депутатов. И у оппозиционных политиков, и у наблюдателей возникло много вопросов в связи с тем, в каких условиях будут эти выборы происходить.

Поскольку в стране один центр контролирует почти весь госаппарат, суды, главные СМИ, и при этом обладает финансовыми ресурсами, превосходящими возможности всех остальных вместе взятых, то назвать будущие выборы справедливыми уже на старте язык не поворачивается. Власть будет формировать территориальные избирательные комиссии под себя и использовать административный ресурс на полную катушку.

Свои опасения высказала и Венецианская комиссия, другие европейские институты, давая отрицательное заключение в связи с введением одномандатных округов. Экс-депутат парламента от ПКРМ и историк Зураб Тодуа считает, что перемены возможны, только если от участия в парламентских выборах откажутся все оппозиционные политформирования. Тогда ДПМ и фейковые партии останутся в одиночестве. «А сторонники не участвовавших партий, - говорит Тодуа, - могут прийти к этому фейковому парламенту и спросить: «А что вы здесь, собственно, делаете, господа, после этих, по сути, незаконных выборов?» Тогда был бы совсем другой разговор, тогда был бы реальный шанс сменить власть».

Однако подобный ход событий следует признать маловероятным.

Во-первых, геополитика опять будет решающим фактором. И вряд ли Западу захочется, чтобы судьба «Восточного партнерства», множества усилий и многомиллиардных вливаний решалась таким образом. Это еще больше скомпрометирует евроассоциацию и сам ЕС. Вот если бы власть была пророссийской – вопрос другой. Поэтому будут найдены возможности повлиять на участников электорального процесса.

Во-вторых, между политическими силами на правом и левом фланге сложились очень сложные и часто непримиримые отношения, по сути, вражда. Неизвестно, что должно произойти, чтобы они пошли на уступки и компромиссы. А градус недоверия настолько высок, что даже искренние движения будут приниматься за обман.

В-третьих, есть полная уверенность, что в выборах будут участвовать ЕНПМ Юрие Лянкэ, а также новая унионистская партия - ПНЕ во главе с почетным председателем Траяном Бэсеску. Столетний юбилей объединения Молдовы и Румынии для них - трамплин, очень хорошая возможность для раскрутки. И они ее не упустят.

Иные партии правого фланга, PAS и Платформа DA, также просто обязаны участвовать в выборах. Это - молодые организации. И им нужно утверждаться, пока есть хоть какая-то поддержка избирателей. В принципе они уже о своем желании побороться за места в парламенте объявили.

Это касается и других партий – новых и старых. Пропустишь данный электоральный цикл - после о тебе могут и не вспомнить.

И, наконец, социалисты. Они сильно надеются получить большинство в парламенте. Шансы есть. Поэтому им игры в бойкот не очень интересны и даже могут выйти боком.

Все это вместе (а также другие соображения) позволяют сделать вывод, что сценарий бойкота выборов не станет реальностью.

Печка, от которой нужно плясать

Понятно, что сегодня, когда до выборов в парламент еще ого-го сколько времени, делать можно лишь приблизительные прогнозы. Мы видим, что опросы общественного мнения в последнее время нередко дают ошибочные цифры (классические примеры - Брексит, избрание Трампа). Хотя учитывать их нужно, но для выстраивания перспективы лучше использовать другой алгоритм.

В нашем случае, по-видимому, правильнее будет исходить из интересов Влада Плахотнюка, так как он сконцентрировал в своих руках огромные и многообразные ресурсы и более чем кто-либо в Молдове мотивирован добиться нужных целей. ДПМ - та «печка», от которой следует плясать, чтобы понять тенденции. На карту демократами поставлено слишком многое, включая экзистенциальные интересы. Разумеется, Плахотнюк стремится к тому, чтобы управлять электоральным процессом. И это уже, несомненно, происходит.

Общая политика действий ДПМ в этот период уже описана нами в материале «Как Плахотнюк будет «закатывать в асфальт» политических оппонентов, или Стратегия пяти «Д» - http://www.vedomosti.md/news/kak-plahotnyuk-budet-zakatyvat-v-asfalt-politicheskih-oppone.

Вне всякого сомнения, целью номер один будет получение парламентского большинства (самостоятельно или в союзе с другой зависимой партией) за счет продвижения своих, надежных людей в одномандатных округах. Это станет программой-максимум. Разговоры представителей ДПМ о создании коалиции с PAS– уловка, призванная усыпить бдительность конкурентов и дискредитировать их.

Программа-минимум будет состоять в том, чтобы не допустить возможности формирования большинства другими партиями, левыми или правыми. Как это будет технически происходить, станет ясно после окончания работы комиссии по формированию одномандатных округов.

Коалиции

По понятным причинам заботой номер два для демократов будет сдерживание ПСРМ. Социалисты действуют наиболее напористо и активно, имеют крупную фракцию в парламенте. Экс-председатель партии стал президентом. Геополитически социалисты представляют восточный вектор. А его сейчас граждане больше поддерживают, чем «евроинтеграцию».

Перечислим главные инструменты, которые будут использованы против ПСРМ. Это - провал референдума за отставку кишиневского мэра, дискредитация усилий Игоря Додона по налаживанию хороших отношений с Россией и его самого, поддержка соперников социалистов на левом фланге, компрометация и превентивный подкуп кандидатов ПСРМ в одномандатных округах и др..

Существует ли возможность, что ПСРМ и ДПМ создадут коалицию по итогам выборов в парламент-2018? Для ПСРМ этот шаг будет равносилен самоубийству. В аналогичной ситуации и ДПМ.

Задачей номер три для демократов станет сдерживание возможного альянса PASи Платформы DA. Уже сейчас делается все, чтобы не допустить этого политического союза.

Кроме использования таких приемов, как очернение, деморализация и давление на эти партии и их сторонников, в общественном мнении будут формироваться ложные политологические конструкции.

Яркий пример – предложение Андриана Канду о распределении постов после выборов-2018 и создания проевропейской коалиции с PAS и Платформой DA. Эта инициатива озвучивается не впервые. В том, что это трюк, может убедиться любой, кто посмотрит в календарь. До выборов больше года, и может произойти еще очень много событий, способных перезагрузить политическую повестку дня. Говорить сейчас о коалициях и должностях - то же самое, что обсуждать детали первой брачной ночи еще до помолвки.

Вот почему Майя Санду отрубила демократам - она даже готова принять правление ПСРМ, только чтобы не создавать альянс для проведения европейского курса с ДПМ. Хотя при определенных обстоятельствах, под внешним давлением PASможет, с рядом условий, согласиться на коалицию с ДПМ.

На самом деле единственная коалиция, которая устраивает ДПМ, – унионистские партии. У них есть свой электорат. В продвижение этих сил в ближайшее время Румыния будет вкладывать еще больше средств. Развитие отношений с Бухарестом – также один из краеугольных камней политики демократов. Не случайно Канду на днях сообщил, что он – гражданин Румынии и даже может баллотироваться в румынский парламент.

Активная поддержка унионистов демократами будет способствовать также сокращению электоральной базы Майи Санду. Напомним, лидер PASнедавно на внеочередном съезде заявила, что не верит в возможность объединения Румынии с Молдовой.

С учетом всего сказанного можно прогнозировать, что будущий правящий альянс, скорее всего, составят сторонники ДПМ и унионизма. По крайней мере, таким представляется истинный план демократов по поводу новых коалиций. И помешать его реализации могут только экстраординарные политические события, в том числе и за пределами Молдовы.

Отмена выборов, чрезвычайное положение и пытки

Наверное, Молдову следует признать страной политического абсурда. Помните, что Кишинев объявлял о создании РМ под лозунги ликвидации государственности – объединения с Румынией?

Удивительно, но именно в период правления коммунистов в стране возникли предпосылки возникновения олигархической диктатуры и имитационной демократии, т.е. того, что мы наблюдаем сегодня. Есть ли еще одна страна на европейском континенте, где фасад демократии скрывает почти безграничную власть одного человека, не занимающего никаких государственных должностей? А то, что евроинтеграция проводится, когда по факту большинство граждан против этой политики?

Или свежая история с отстранением президента от должности без его фактической отставки? Этого не было нигде в мире. А что происходит на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ? Огромная часть горожан, подстрекаемая политическими лидерами, признает, что генпримар почти уничтожил город и его инфраструктуру, превратил администрацию в коррупционное гнездо, - но выступает против отстранения его от должности. Потому что место генпримара якобы может занять «промосковский» социалист и навести в городе порядок. Пусть бардак продолжается, лишь бы не это!

Все эти факты говорят о том, что сценарий, озвученный экс-премьером Ионом Стурзой, вполне вероятен. Стурза предупреждает: власть может «объявить в стране чрезвычайное положение, выборы-2018 отменить, а в подвалах начнутся пытки - будут ломать пальцы».

Вариантов организовать в стране хаос очень много. Отставка Додона (уже де юре), провокации в Приднестровье, беспорядки в связи с акциями унионистов, добравшийся до Молдовы «терроризм», новые покушения на лидера ДПМ, попытки госпереворота и т.д..

Этот сценарий власть может задействовать, если ей станет ясно, что ни план А, ни план Б по созданию правящей коалиции реализовать невозможно.

Весь народ все время обманывать можно, если этот народ - молдавский

Экс-премьер задается вечным вопросом: «взорвется ли молдавская мамалыга»?

В Демпартии знают, что протестная база в Молдове ничтожна. Кто устроит революцию? Дети, пенсионеры, чиновники, мелкий и средний бизнес, который подстраивается под любую власть? Конечно, простимулировать процесс, как обычно, могут деньги и организационная помощь извне. Но власть давно дала понять всем заинтересованным, что любые попытки она будет пресекать. Также известно, что на «майдан» нужна резолюция госдепа.

Авраам Линкольн, один из самых любимых президентов США и первый из убитых, оставил после себя высказывание: «Можно обманывать часть народа все время и весь народ - некоторое время, но нельзя обманывать весь народ все время». Похоже, в Молдове есть люди, желающие опровергнуть и эту истину.

И действительно, пока молдавский народ разделен, а его части общаются друг с другом словно строители Вавилонской башни, управлять им будут мастера разводок.

Сергей ТКАЧ