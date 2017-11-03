Андриан Канду напомнил Владимиру Воронину о законах

С критикой в адрес спикера Андриана Канду выступил в парламенте лидер коммунистов Владимир Воронин. Глава ПКРМ выразил недовольство тем, что Андриан Канду часто говорит от лица всего законодательного органа.

"В последнее время вы почти каждый день выступаете с заявлениями по разным вопросам. Вы уверены, что весь парламент разделяет эти заявления и вашу позицию? Парламент - это не председатель парламента", - сказал председатель ПКРМ Владимир Воронин.

Андриан Канду решил избежать спорных дискуссий.

"Большое спасибо. Продолжаем. Госпожа Бондаренко, пожалуйста", - сказал председатель парламента Андриан Канду.

Позже глава парламента заявил для портала deschide.md, что возможно, господин Воронин забыл положения закона, и ему стоило бы освежить память. Его, вероятно, раздражает позиция спикера по референдуму в Каталонии и тот факт, что парламент осуждает и обвиняет каталонские власти, решившие объявить о независимости.

Ранее Андриан Канду заявил, что Молдова поддерживает целостность и суверенитет Испании и выступает за территориальную целостность этой страны, потому что сама более 20 лет сталкивается с сепаратизмом.