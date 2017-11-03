Женщине сложнее побороть зависимость от никотина, показало исследование

Отказаться от никотина непросто любому человеку, признаются врачи. Но женщинам, оказывается, сложнее отказаться от вредной привычки, чем мужчинам, пишет Zee News. Это доказывает исследование, проводившееся на мышах. Большая уязвимость женщин связана с тем, как никотин вмешивается в связь мозга и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Когда человек курит, никотин преимущественно попадает в легкие. Но если используется никотиновый пластырь или жевательный табак, то никотин оказывается в ЖКТ. В течение 13 недель ученые давали мышам воду с никотином, при этом анализируя по образцам кала животных состав микрофлоры их кишечника. Образцы разделяли в зависимости от пола животных.

Так, уровень соединений или бактериальных генов, связанных с нервной системой и весом тела, менялся по-разному у самок и самцов. К примеру, мыши, сталкивавшиеся с никотином, особенно самцы, имели сниженный уровень глицина, серина и аспарагиновой кислоты, что могло ослабить аддиктивный (вызывающий зависимость) эффект никотина.

Самки, получавшие никотин, имели меньше бактерий Christensenellaceae в ЖКТ. У самцов, напротив, уровень бактерий был повышен, что связывалось со более низким Индексом массы тела. Получалось, самки оказывались в заведомо невыгодном положении.