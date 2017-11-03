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Экономика
Чокля подумает, что можно опубликовать из второго отчета компании Kroll
03.11.2017

Представители компании Kroll должны прибыть в Кишинёв на следующей неделе. „Мы находимся на завершающем этапе переговоров с представителями компании по поводу двух документов, которые они должны нам представить”, - сообщил в четверг глава Нацбанка Серджиу Чокля.

Одним из двух документов является стратегия возврата похищенных средств. „Здесь была проделана активная работа совместно с Антикоррупционной прокуратурой и НЦБК для включения их комментариев в документ”, - отметил Чокля.

Вторым документом является второй отчёт компании Kroll. „НБМ желает опубликовать этот документ. Мы обсудим с Kroll, что из него может быть опубликовано. Прозрачность на этом этапе очень важна. Разумеется, должна быть соблюдена и тайна следствия, чтобы не причинить ущерб процессу возврата денег. Эти вопросы будут обсуждены с представителями Kroll на межведомственной платформе”, - рассказал глава Нацбанка.

Что касается средств из украденного миллиарда, которые уже удалось возвратить, то Серджиу Чокля сообщил, что 80% возращённых денег (свыше 1 миллиарда леев) получены по итогам процедуры ликвидации трёх банков, а именно – путём погашения кредитов или продажи заложенного в счёт этих кредитов имущества.

Отвечая на вопрос о том, когда начнётся возврат денег из юрисдикций, указанных в отчёте Kroll, Чокля отметил, что некоторые юрисдикции положительно отреагировали на просьбу Национального банка Молдовы и обязались сотрудничать в этом направлении. Например, это касается прибалтийских стран. Другие проявили меньшую готовность к сотрудничеству. „Это будет сложная работа, которая займёт несколько лет, но начнётся она уже в конце ноября, после того, как Kroll представит стратегию возврата денег”, - сообщил глава НБМ.


 
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