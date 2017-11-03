Кирилл Лучинский о приговоре брата в Румынии

После того, как судебное заседание по делу бывшего депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского было отложено, он прокомментировал приговор, который получил его брат в Румынии.

По его словам, это достойное сожаления решение, а Румыния узаконила практику издевательства над иностранными инвесторами.

«Я сожалею о том, что происходит там, потому что, приняв это решение, суд узаконил практику, когда инвестор может приехать в Румынию, инвестировать в компанию, иметь партнера, а партнер может издеваться над инвестором. Потом инвестор остается с приговором, а деньги ему не возвращают.

Так случилось с моим братом. Он приехал, вложил деньги в крупную компанию, имел партнера. Партнер довел эту компанию до банкротства, и, разумеется, должен был вернуть деньги. К сожалению, все пошло по другому пути, при участии системы правосудия. Кстати, этот партнер – профессиональный доносчик. Он донес на многих в Румынии. Я очень сожалею об этом решении», – сказал Кирилл Лучинский.

Напомним, что Сергей Лучинский, сын бывшего президента Республики Молдова, был приговорен к трем годам лишения свободы в Румынии за шантаж, извлечение выгоды из влияния, ложные заявления и непрямое участие в форме подстрекательства в фальсификации.