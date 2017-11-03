Мораторий на закрытие школ: популизм или забота о детях?

Владислав Бордеяну

Демпартия инициировала введение моратория на закрытие школ в Молдове и приостановление реформы в системе образования.

Бывший министр просвещения, а ныне оппозиционный политик Майя Санду, при которой «реформирование и оптимизация» проходили наиболее активно, уверена, что школы должны быть по необходимости закрыты. Не исключено, что «реформы» стали результатом выполнения определенных обязательств молдавскими властями перед МВФ по сокращению расходов на социальную сферу. Эксперты считают, что оппоненты зарабатывают предвыборные очки.

Результат «оптимизации»

Последний звонок в нашей стране звучал не только для выпускников школ, но и для многих учебных заведений.Реформа по оптимизации школ началась в 2007 г. В то время в Молдове было 1444 школы. В 2008 г. закрыли только четыре учебных заведения, а с 2009 г., как раз со сменой власти в стране, процесс оптимизации набрал темп. Больше всего было «оптимизировано» школ в 2012 г. (во времена министра Майи Санду) – 68.

За последние четыре года (2013-16 гг.) в Молдове перестали существовать 78 учебных заведений. Только в прошлом году не стало ещё 28. В основном, «оптимизации» подлежат начальные школы – за эти четыре года 43 закрыты. На 2017 г. было запланировано «оптимизировать» 67 учебных заведений, в том числе 20 должны были быть закрыты и 47 реструктурированы до начала учебного года в десяти районах республики.

За все годы «реформ» в образовании (с 2008 г.) Молдова лишилась более 300 школ. За счет оптимизации системы образования власти хотели более рационально использовать бюджетные деньги. Но подобная мера привела не только к недовольству людей, но и к сокращению числа преподавательского состава.

Согласно реформе, учебные заведения, в которых занимается мало детей, присоединяются к другим, т.е. школы объединяют до необходимого количества учеников. Например, учащиеся начальной школы села Мелешень Каларашского района в 2017 г. перенаправлены в село Цибирика, где есть теоретический лицей. И так во всех районах страны, где есть такая проблема.

Процесс слияния не всегда проходит гладко. Чаще всего людей не спрашивают их мнения, а ставят перед фактом. А чиновники, судя по всему, не заботятся о последствиях своих решений, их не волнует, какие сложности они создали родителям и детям, которые лишись школы по месту жительства. Кроме того, в министерстве закрывают глаза на обветшавшие здания тех школ, которые продолжают работать. Во многих сельских школах отсутствует канализация, есть проблемы с отоплением в классах и, как правило, не отапливаемые спортивные залы. Им нужен капитальный ремонт, а необходимые суммы денег не выделяются. Школы чаще всего выживают за счет грантов и помощи родителей. Существуют и кадровые проблемы.

Ping-pong

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк признал, что реформа образования проведена с ошибками и привела к драматическим последствиям. «Я решил сегодня остановить закрытие школ в Молдове после того, как к нам поступили жалобы от людей. Следует тщательно проанализировать ситуацию в этой области и выявить альтернативные решения для проведения «человечной» реформы в системе образования, без драматических последствий для детей, педагогов и всего общества», - заявил лидер партии, обратившись к правительству с просьбой разобраться в проблеме.

Также он потребовал от кабмина срочно пересмотреть нынешнюю «непродуктивную» школьную программу, чтобы она соответствовала психологии детей и не отбивала у них желания учиться. По словам председателя ДПМ, ответственное ведомство будет искать возможности, чтобы сократить бюрократическую нагрузку на педагогов, а именно написание отчетов. Также правительство постарается взять на себя расходы на повышение квалификации преподавателей (с 2010 г. они оплачивали обучение на курсах за свой счёт) и будут искать финансовые возможности для повышения заработной платы учителям.

Получается, что все эти годы, пока разномастные либералы разрушали систему образования, ДПМ, состоявшая с ними в правящем альянсе, не была в курсе проводившихся «реформ и оптимизации». Эксперты называют её инициативу политической игрой, в которой один игрок, обвиняет во всех неудачах и ошибках оппонента, в данном случае Майю Санду.

Бывший «железный» министр просвещения написала на странице PAS в социальной сети о том, что она до сих пор уверена: проводимая реформа – это её личный «подвиг», а во всех неудачах виноваты воры, которые сидят у власти. «К сожалению, в системе образования есть серьезные проблемы, а это, в основном, происходит из-за того, что страна была захвачена бандой воров, которые преследуют только собственные интересы и думают, как обокрасть страну. Школы закрываются из-за того, что люди уезжают из коррупционной страны. Школы откроются, когда коррупционеры сядут в тюрьму», - считают в PAS.

В интервью радио «Свободная Европа» Санду сказала, что нет условий как для продолжения деятельности школ, закрытых в период, когда она возглавляла министерство просвещения, так и для их открытия. По её мнению, нельзя держать школу с тремя учителями, которые учат всем предметам.

Лидер PAS уверена, что демократы объявили ей войну, опорочив её светлый образ реформатора в системе образования. Майя Санду предложила Владу Плахотнюку встретиться на теледебатах. Ответа пока нет.

По словам нынешнего министра образования, культуры и науки Моники Бабук, в Кодексе об образовании предусмотрена альтернатива закрытию школ - создание филиалов окружных школ. То есть в этом случае учителя приезжают на занятия к детям в их села. Таким образом министерство надеется сократить расходы на административный аппарат.

Альтернативные пути

Депутат от ПКРМ Елена Боднаренко рассказала, что изначально Партия коммунистов была против оптимизации школ.

- Даже в годы Великой Отечественной войны в партизанских отрядах открывали школы, если было два, три, четыре ученика. Мы уверены в том, что можно было оптимизировать какие угодно государственные расходы, например, расходы по содержанию центрального государственного аппарата. Не нужно было создавать бесконечное множество различных агентств, департаментов, служб, а направить эти деньги на содержание школ. Результаты мы видим. Около 300 школ оптимизированы, многие из них закрыты, в том числе школы, которые были капитально отремонтированы и при помощи фонда социальных инвестиций в Молдове и других фондов. Органы местного публичного управления, примэрии брали различные кредиты, получали гранты, стараясь сделать всё, чтобы отремонтировать школы, заменить отопительную систему, приобрести необходимый инвентарь для занятий детей.

Первым шагом стала передача учебных заведений в распоряжение районных советов для того, чтобы проще было закрывать школы. Забрали у примаров то, что они с такой любовью, заботой улучшали для детей. Затем увеличили норму наполняемости классов. Для того чтобы создать, как можно, больше школ, в которых количество детей не соответствовало бы этим нормам. Потом они определили стоимость содержания каждого ребенка, и получилось, что в маленьких школах содержание детей не соответствовало расходам. Появился дефицит бюджета во всех заведениях, и их нужно было «оптимизировать".

В СМИ приводятся различные цифры, но 20%, а по некоторым данным и 29% детей не посещают школу. Люди, которые уезжают за границу, чаще всего забирают и детей, особенно из тех сёл, где уже закрыты школы. На наш взгляд, большинство из тех людей уже никогда не вернётся в Молдову, - уверена депутат.

Также она обратила внимание на то, что те школы, которые называют региональными, в своём большинстве, по сути, не сильно изменились. Очень часто классный кабинет, столовая, спортивный зал выглядят не лучше, и их содержание не обходится дешевле. Также появилась дополнительная статья расходов - нужно перевозить детей, а это затраты на содержание техники, водителей, сопровождающих. Плюс это приводит к тому, что дети, которые ездят из одного населенного пункта в другой, очень часто остаются голодными, т.к. не у всех родителей есть возможность дать им с собой денег на обед. Это чревато тем, что у нас будут расти больные дети, страдающие заболеваниями внутренних органов.

- Демократы предлагают наложить мораторий на последующее закрытие школ, - отмечает Елена Боднаренко. - Это было не согласовано с органами публичного самоуправления. К примеру, в Сороках в конце недели собирали председателей фракций районного совета и говорили о том, что с 1 января уже нужно оптимизировать две гимназии в начальные школы, а с начала нового учебного года (2018-2019 гг.) - ещё две. А на следующей неделе появилось заявление Демпартии о моратории. Пока органам местного публичного управления никто не объяснил, откуда будут выделены деньги на покрытие дефицита в тех школах, которые не будут ликвидированы. Однозначно хорошо, что дальше не будут закрывать школы, но что делать с теми, которые уже закрыты. Как это исправить?

Учить будут батюшки, а лечить бабушки

- В педагогических колледжах убрали из куррикулума специальность «дошкольная психология и педагогика», - продолжает Елена Боднаренко. - Например, педагогический колледж, который «проклятые оккупанты» открыли в 1944 г., теперь уже называется просто колледж «Сорока», и в нём уже не готовят учителей. Зато выпускают секретарей-референтов. Мы это видим и по педагогическим университетам, где нет заполнения по всем специальностям. Старые кадры уходят, а новые не придут. Нет перспективы, когда ты не знаешь, закроется завтра школа или нет? Если учителей ничем не стимулировать, молдавские села погибнут.

Страшно и то, что они «оптимизируют» и интернаты для детей. Чтобы нам ни говорили, что детей берут в биологические семьи, это - небольшой процент. Очень часто эти семьи ведут аморальный образ жизни, ведь не зря у них забрали этих детей. Также детей определяют в патронатные семьи. Может, это где-то и работает, но с нашей ментальностью родитель, который зарабатывает на ребенке за то, что он берёт его в дом, на мой взгляд, никак не гарантирует наличие любви. Потом мы удивляемся, почему у нас так много беспризорников.

Очень много случаев, когда родители или один из родителей уехали, ребенок остается с бабушкой или в семье тети, дяди. Они в первую очередь думают о том, чтобы ребенок был сыт и тепло одет. Чаще всего они не могут проконтролировать, ушел ли ребенок в школу, особенно, если она расположена в другом селе, куда часто дети ходят пешком. В итоге у ребенка пропадает интерес к учебе. Такого рода заявления со стороны Демпартии в предвыборный год можно расценить, как пиар. Каждую неделю появляются новые заявления, которые не согласовываются заранее, их цель – понравится избирателю и каким-то образом поднять рейтинг ДПМ, - полагает депутат от ПКРМ.

Министерство «не» образованных

По словам представителя ПСРМ Александра Одинцова, в очень редких случаях оптимизация может быть оправдана - когда в маленьких селах рядом расположены четыре-пять школ, в некоторых из них учатся по 20 школьников и преподают семь-восемь учителей. Тем не менее во многих селах, если убрать школы и медпункты, они теряют свою привлекательность для проживания людей. Соответственно, они будут мигрировать в города. Нельзя поступать так, как «реформаторы» в системе образования под руководством Майи Санду. Они просто проводили анализ бухгалтерского баланса, не выезжая на места. Если не хватало денег, школу просто закрывали. Надо к этому вопросу подходить с точки зрения социального развития, ведь учителя в селе - это элита. Когда школа закрывается, то рушится судьба живущих там детей, пусть их всего лишь 15-20. Но, видимо, всем на это плевать.

Закрытые школы консервируют, а затем местные районные советы уже решают, что делать с этой недвижимостью. Однако нельзя исключать тот факт, что любое здание имеет годичные циклы. Если оно не используется и, соответственно, не отапливается, стены остывают, через два-три года начинает падать штукатурка, и здание приходит в непригодность. Кто интересовался судьбой закрытых школ? В каком состоянии находятся те здания? Социалисты выкладывали в соцсетях снимки ликвидированных школ, которые были закрыты накануне очередного нового учебного года. Ужасающее зрелище – отремонтированные здания зияют пустыми глазницами окон с выбитыми стёклами. Многие из них стали притонами пьяниц и наркоманов.

Также не нужно исключать и то, что нация стареет, рождаемость падает, растёт миграция. Если еще 20-40 лет назад в каждой семье воспитывали по два-три ребенка, то сегодня чаще всего растёт только один. Именно поэтому так остро стоит вопрос ненаполняемости учебных заведений. Именно поэтому их решили закрывать, особенно в селах. Власти, ссылаясь на отсутствие в бюджете необходимых средств на содержание школ, идут по пути наименьшего сопротивления, игнорируя мнение жителей сел. Закрывая школы, власти таким образом лишают детей возможности получить качественное образование, что создает напряжение в обществе, приводит к социальным конфликтам. Кроме того, преследуя цель сэкономить средства, в долгосрочной перспективе наносится вред гражданам Молдовы, т.к. они не могут получить полноценное общее среднее образование. Нарушаются права граждан страны на образование.

Эксперты отмечают, что введение временного моратория на закрытие школ не решает данной проблемы. Они считают, что в этой ситуации необходимо проводить комплексные меры по сохранению общеобразовательных учебных заведений, в том числе обеспечить школы автобусами, провести ремонт дорог и т.д