Только за деньги: ЕС может изменить правила въезда для граждан Молдовы

Граждане Молдовы будут платить 10 евро за въезд в Европейский союз. Это предусмотрено решением европейских властей на самом высоком уровне. Комитет по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам Европарламента одобрил введение системы обязательной авторизации въезда в ЕС для граждан стран, пользующихся правом безвизового пребывания в Евросоюзе.

Речь идет о внедрении европейской электронной системы авторизации въезда в ЕС (ETIAS), целью которой является повышение мер безопасности и борьба с незаконной миграцией. За создание этой системы проголосовали 42 евродепутата, тогда как 12 высказались против. Новые требования для въезда коснутся всех стран, у которых с Евросоюзом действуют соглашения о безвизовом въезде. В число этих государств входит и Молдова, и соседняя Украина.

Что ждет путешественников?

Перед поездкой путешественнику необходимо будет зарегистрироваться на интернет-портале, указать свои личные данные, в частности, имя, время и место рождения и адрес проживания.

Поданная в электронной форме информация пройдет автоматическую проверку по базам данных ЕС, в том числе Европола, и через несколько минут путешественник получит по электронной почте ответ и разрешение на въезд или обоснование отказа. Разрешение будет действовать три года.

За регистрацию будет взиматься сбор, который в ЕП назвали символическим — 10 евро. Причем некоторые категории граждан смогут получить это разрешение бесплатно.

Если у администрации останутся вопросы после заполнения анкеты, они могут запросить дополнительную информацию и даже вызвать автора заявки на собеседование.

Когда запустят систему?

Мандат на переговоры по этому документу должен одобрить Европарламент на пленарной сессии. После этого начнутся переговоры с Советом ЕС по окончательной версии законопроекта.

Ранее сообщалось, что система может быть запущена в 2020 году, если получит одобрение государств-членов ЕС и Европейского парламента. К этому моменту, по информации ЕК, число лиц, пересекающих границы Шенгенской зоны в рамках безвизового режима, может возрасти до 39 миллионов человек.