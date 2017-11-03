Какой будет погода в выходные: точный прогноз на 4 и 5 ноября

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, сегодня, 3 ноября, на территории всей страны ожидается переменная облачность, возможны кратковременные осадки, температура воздуха составит + 10 + 12 С.

Температурный режим

Максимальная температура воздуха составит + 11 С в Кишиневе и + 12 С на юге.

Атмосферное давление пониженное —746 мм.рт.ст. Возможны небольшие геомагнитные возмущения. Всем, кто страдает метеозависимостью, медики рекомендуют следить за самочувствием.

На севере Молдовы температура воздуха составит днем + 10 С днем, а ночью +4 С.

В центре республики ожидается от +10 до + 11 С в дневные часы и +3 +4 С — ночью. На юге температура поднимется до + 12 градусов днем и +5 С в ночные часы.

В ближайшие дни — в субботу, 4 ноября, и воскресенье, 5 ноября, ожидается малооблачная погода, преимущественно без осадков. В целом температура будет держаться на уровне + 10 + 12 С. Постепенно шквалистый ветер стихнет.

Праздники

С этого дня начинает заметать пороша. В народе говорили, что пер­вая пороша — не путь. Дороги еще непроходимы, поэтому ехать куда-то в это время можно было только по какой-то крайней надобности.

И в этом случае люди сталкивались с двойной опасностью — дороги, перекрест­ки и в остальное время года были местом нечистым, а уж в сочетании с осенней распутицей такое путешествие было крайне неблагоприятным. Вообще дороги, перекрестки, межи, разнообразные пути и границы — излюбленные места пребыва­ния нечистой силы. Здесь же могут обитать покойники — у путей хоронили погибших в дороге, совершали в честь мертвых игрища. В некоторых областях на первом от селения перекрестке прощались с душой умершего в сороковой после кончины день. По поверьям, перекресток — место пребывания и появления умерших неестественной смертью, неуспокоенных мертвецов: здесь поминают раз в год удавленников, насыпая зерна для птиц, или иногда хоронят детей, умерших без крещения. На перекрестках и у дорог ставили кресты — в память об убитых, по обету, облегчая участь умерших: отсюда современный обычай ставить кресты на месте гибели людей в автомобильных авариях.

Делают это по обычаю, чтобы каждый мог помолиться, перекреститься и этим предохранить себя от нечистой силы.

Приметы на 3 ноября

• Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает — весной рано за­цветут подснежники.

• На Иллариона выпадет снег на мерзлую землю — в следующем году следует ожи­дать хорошего урожая хлеба.

• Если вечером и ночью при подъеме на холм чувствуешь, что воздух теплеет, — это признак установившейся хорошей погоды.

• Если выпавший ночью снег останется на ветках деревьев, то останется и на земле.

• Если дым из трубы поднимается прямо даже во время ненастья, но без ветра — скоро погода наладится.

• Заходящее в ноябре солнце красное, ночное небо звездное — будет солнечная морозная погода.

• Ясная, безоблачная погода — признак скорого понижения тепла.

• Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.