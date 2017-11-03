Киллер Виталий Прока: Прокурор из окружения очень влиятельного человека в Молдове предложил мне оклеветать Ренато Усатого

Олег ВОЛКОВ

В эксклюзивном интервью телеканалу Jurnal TV осужденный в Румынии к 21 году тюремного заключения за убийство румынского гражданина Виталий Прока заявил, что убийство банкира Германа Горбунцова заказал лидер ДПМ, координатор правящей коалиции в Республике Молдова Влад Плахотнюк.

«Меня в тюрьме посетили прокурор и сотрудник посольства Молдовы, который, как я полагаю, и добился разрешения на встречу со мной, - рассказал Прока. – Мне было предложено оклеветать одного человека взамен на мою репатриацию в Молдову, чтобы впоследствии несколько сократить срок наказания. Прокурор из окружения очень влиятельного человека в Молдове предложил мне оклеветать Ренато Усатого, дав ложные показания о том, что он является заказчиком убийства Германа Горбунцова. Я отказался по простой причине: моя семья, дети, бывшая жена живут в Молдове, и я подумал, что это будет иметь серьезные последствия, как и произошло, когда я ранее дал показания, не указывая конкретных фамилий и ни с кем ничего не обсуждая. Тем не менее, были арестованы шурин, моя жена, которую забрали от детей прямо из дому. Семью терроризируют. Здесь уже четыре года я не питаюсь вместе со всеми, постоянно оглядываюсь по сторонам, наблюдая за тем, кто находится рядом, внимательно слежу за тем, что покупаю, откуда и как продукты доходят до меня.

После визита тех людей ко мне пришел еще один человек, фамилию которого назвала теща в одном из интервью в Молдове, – Раду Чижиченко. Здесь я вписал его в список для свиданий в качестве друга. Он мне напрямую предложил, несознательно или из-за отсутствия опыта, подписать написанный на листе бумаги текст о том, что в определенный период некий Ренато Усатый подстрекал меня на убийство Германа Горбунцова. Я задал этому человеку прямые вопросы, на которые он ответил и записал – эти бумаги сохранились у меня. Я знаю, с кем был связан и в какие проблемы был вовлечен, кто стоит за всем этим, знаю и о том, насколько плохи эти люди. У меня была возможность поймать его на словах, и я это сделал.

Первый вопрос, который я ему задал: чью команду он представляет? Он ответил, что пришел напрямую от конкретного человека. Я ему сказал, что завтра точно также может прийти другой, третий и так далее. Он повторил, что пришел от конкретного человека и с конкретными указаниями. «Ладно, а что хочет тот человек?», - спросил я. «Он хочет то, что написано на этой бумаге, чтобы покончить с Ренато Усатым раз и навсегда. Мне сделали заманчивые предложения: экстрадировать в Молдову, дать большую сумму денег. Я спросил о том, как получу эти деньги? Он ответил, что моя семья будет получать их частями».

Прока считает, что за всем этим стоит Влад Плахотнюк. «Это был заказ Влада Плахотнюка. Не знаю, как его воспринимают остальные, но я считаю его серийным убийцей, и знаю, почему так говорю. Плахотнюк считает себя Богом, но он должен понимать, что не все верят в Бога. Он переступил через много трупов, прежде чем стал тем, кем есть сейчас», - сказал Прока.

«Он вышел на меня через «Ваню Писателя» (кличка рецидивиста Иона Друцэ), когда у меня было туго с деньгами. Мне одолжили определенную сумму и, когда я оказался не в состоянии вернуть долг, мне предложили...», - сообщил Прока, добавив, что в покушение на Горбунцова вовлечены четыре человека, а именно: он, Плахотнюк, «Ваня Писатель» и Валериу Халупа.

«В нашей «установочной» встрече с Друцэ участвовал и Плахотнюк. Он - как ядовитая змея, ему нравится не только контролировать все, но и все знать, все видеть. Я виделся с ним, мы ничего не обговаривали, но он знал, что я еду в Англию. Он мне сказал: «Смотри, чтобы в крышку были забиты гвозди!». Плахотнюк очень умный, и поэтому я его уважаю. Но он насколько умен, настолько и опасен», - сообщил подробности Прока, отметив, что по указанию Плахотнюка Ваня Писатель был осужден на 20 лет за тройное убийство, чтобы он не мог делать заявления и давать показания.

«Но на меня нельзя повлиять, я знаю, что сделал и за что несу наказание», - сказал Прока, не скрывая, что совершал убийства и покушения на убийство.

Прока сообщил, что готов пройти тестирование на полиграфе и лично встретиться с Плахотнюком на очной ставке. «Если ему нечего скрывать, если он честный и уважаемый - ничто не мешает ему приехать в Бухарест. Ради такого может и пожертвовать своим драгоценным временем, - сказал Прока. - Плахотнюк, я знаю, что я сделал, ты знаешь, что заказал. Было бы хорошо признаться...».

Прока высказался и по поводу сделанных предложений оклеветать Ренато Усатого. «Чтобы вывести из игры политика, подсовываешь ему ранее судимого человека, как я, например, и пачкаешь его. Потом раскручиваешь ситуацию, как хочешь. У Влада блогеры, они все могут сделать», - сказал Прока, сообщив, что по состоянию здоровья ему нечего терять, он готов рассказать всю правду. Прока пожаловался на гонения против членов его семьи и свое плохое самочувствие.

«Моему шурину дали 16 лет тюрьмы (брата бывшей жены Проки Давида Давидяна недавно приговорили за ограбление, попутно обвинив в причастности к покушению на Горбунцова). Хуже чем было, уже не будет. Я слишком маленький человек, но замешан в очень большой игре. Мне дали такой срок, до конца которого я не доживу: у меня гепатит, цирроз и туберкулез», - пояснил Прока.

Прокуратура пока никак не отреагировала на столь серьезное обвинение в адрес Плахотнюка.

После того, как на прошлой неделе телеканал Jurnal TV анонсировал интервью с отбывающим наказание в румынской тюрьме Виталием Прокой, молдавские прокуроры Виталий Бусуйок и ЛилианБакалым провели пресс-конференцию, на которой изложили новые детали расследования дела о покушении на Горбунцова. Прокуроры неожиданно заявили, что по данным следствия Прока не знал имени заказчика и обвинили мэра Бельц, лидера «Нашей партии» Ренато Усатого в организации убийства. Прокуроры заявили также, что Прока якобы получил от Усатого 600 тысяч евро, чтобы тот назвал Плахотнюка заказчиком убийства.

Эти события активно обсуждаются в социальных сетях.

«Дурацкая ситуация для Плахотнюка, - комментирует один из пользователей соцсетей. - Если он возразит Проке и поедет давать показания в следственные органы Румынии (с включенным полиграфом) - тогда он сядет, если не возразит - тогда он тряпка. Что выберет Плахотнюк?».

Вот что написал политический аналитик Алексей Тулбуре: «После того, как стало известно об интервью Проки, Плахотнюк послал гонцов в Жилаву; попытался выкупить фильм; угрожал журналистам; выпустил двух ручных прокуроров, заставив их не только говорить глупости, но и нарушить Закон в прямом эфире; Ваню Писателя (участника-посредника в покушении на Горбунцова) перевели в тюрьму № 13. А сегодня вечером госпредприятие Moldtelecom глушило Politica на ТV8 и Cabinetuldinumbra на JurnalTV. Это поведение невиновного человека?».

Покушение на банкира Германа Горбунцова было совершено 20 марта 2012 года в Лондоне, у подъезда дома, в котором он жил. Виталий Прока выпустил в банкира несколько пуль и скрылся с места преступления. В феврале 2013 года Проку задержали в Москве, в ноябре 2013 года экстрадировали в Румынию в связи с делом о покушении на убийство гражданина Румынии. В январе 2016 года трибунал Бухареста приговорил Проку к 12,5 годам тюрьмы за покушение на убийство. Через полгода Апелляционная палата Бухареста ужесточила приговор, увеличив тюремный срок до 21 года и восьми месяцев. Отсиживает срок в бухарестской тюрьме Жилава.