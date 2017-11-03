Вспышка африканской чумы свиней в Паланке произошла из-за привезенного из Украины мяса

Вспышка африканской чумы свиней, зарегистрированная в последнее время в нескольких хозяйствах в селе Паланка, Штефан-Водэ, произошла из-за привезенного из Украины мяса. Село находится в 60-дневном карантине, а въезд в населенный пункт осуществляется через одну точку, где установлен санитарный фильтр. Об этом сообщил в пятницу, 3 ноября, на пресс-конференции генеральный директор Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП) Георге Габерь, передает IPN.

По его словам, вирус попал в страну из-за несоблюдения гражданами ограничений на импорт мяса и мясопродуктов из Украины, где регистрируются несколько очагов африканской чумы свиней. Генеральный директор НАБПП отметил, что очень жаль, что люди не осознают опасности, к которой они подвергаются, когда решают ездить в соседнюю страну, чтобы купить свинину, потому там дешевле. „Инфицированные животные были уничтожены. Очаги вспыхнули в хозяйствах, где игнорируется дисциплина по соблюдению требований”, - сказал Георге Габерь.

По словам замдиректора НАБПП Всеволода Стамати, на границе между Республикой Молдова и Украиной есть почти 30 активных вспышек африканской чумы свиней. В настоящее время всем тем, кто переходит границу из Украины, проверяются багажи, транспортные средства, а при выявлении продуктов из свинины, они изымаются и уничтожаются путем сжигания. „В течение последних суток на таможне у граждан было изъято 58 кг мяса и уничтожено путем сжигания. С начала года было изъято около 3580 кг мяса”, - сказал Всеволод Стамати.

По данным НАБПП, в селе Паланка есть более 300 свиней. В хозяйствах, где был подтвержден вирус, погибло семь свиней, а еще восемь были сожжены. В пятницу, 3 ноября, было объявлено о подозрении на африканскую чуму свиней еще у четырех животных в селе Паланка.