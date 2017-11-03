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Спорт
„Зимбру” выиграл у „Дачии” в дерби
03.11.2017

„Зимбру” обыграл „Дачию” со счётом 2:0 в 16-м туре Национального дивизиона. Авторами голов стали бразильцы Теодоро (21-я минута) и Дуглас (61-я), сообщает IPN.

Благодаря этой победе „Зимбру” поднялся на 6-ю строчку в турнирной таблице. „У нас в составе много молодёжи, поэтому мы играем нестабильно”, - сообщил на пресс-конференции наставник „Зимбру” Юрие Осипенко.

В другом матче тура „Милсами” победил „Сфынтул Георге” со счётом 3:0. Голы забили Бойчук (25), Сидоренко (47) и Чобану (86). На субботу запланированы матчи „Динамо-Авто” – „Сперанца” и „Петрокуб” – „Заря”, а „Спикул” и „Шериф” встретятся в понедельник.


 
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