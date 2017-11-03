Реакция прокуратуры на интервью Виталие Проки

Генпрокуратура отреагировала на интервью с преступником Виталие Прокой, заявившим, что в 2012 году он стрелял в бизнесмена Германа Горбунцова по заказу Влада Плахотнюка. Учреждение заявляет, что оно проводит анализ всей информации, в том числе той, которая появляется в публичном пространстве, и будет информировать общественность о ходе расследования каждый раз при появлении в деле новых деталей, как это было и ранее, передаёт IPN.

„Недавно прокуратура представила подробную информацию по этому делу, сразу же после появления новых доказательств, которые были переданы и внешним партнёрам, участвующим в расследовании данного дела. Как мы неоднократно сообщали, уже несколько месяцев проводится расследование, в том числе, в связи с попытками получить ложные заявления от заключённого Проки, которому был вынесен приговор в Румынии. По этому делу проходит ряд лиц, которые, как было установлено, являлись посредниками при заключении соответствующей сделки между этим заключённым и другим фигурантом дела о покушении на убийство Германа Горбунцова – сделки, в рамках которой была передана часть ранее оговоренной суммы”, - говорится в комментарии Генпрокуратуры.

В интервью для Jurnal TV, снятом в тюрьме „Jilava”, Виталие Прока заявил, что он стрелял в бизнесмена Германа Горбунцова по заказу Влада Плахотнюка, однако покушение на увенчалось успехом. „Заказ поступил от Плахотнюка. Не знаю, каким его видят остальные, но я считаю его серийным убийцей и знаю, почему я так говорю. Он застал меня в такой момент, когда у меня было туго с деньгами. Я не мог вернуть одолженную сумму, и он предложил мне выполнить эту работу”, - рассказал преступник. Он утверждает, что его посетили несколько человек, которые пытались убедить его заявить, что заказ на убийство поступил от Ренато Усатого.