Washington Times: РМ может стать примером в противостоянии гибридной войне

Молдова может стать примером для Запада в противостоянии методам гибридной войны. Об этом пишет американское издание Washington Times.

В статье, размещенной на сайте газеты, перечислены реформы, начатые правительством Павла Филипа, передает publika.md

Как отмечают авторы статьи, инструментами гибридной войны стали кибератаки, дезинформация, манипуляции в социальных сетях, финансовые схемы и коррупция.

Россия, как пишет Washington Times, делает все возможное, чтобы помешать европейской интеграции бывших союзных республик. Такие методы используются в Украине, а в Молдове к ним добавляется приднестровская проблематика.

Американские журналисты напоминают об "истории успеха", о которой заговорили после назначения проевропейского правительства в 2009 году. Но эта история обернулась полным провалом после раскрытия банковских махинаций.

Авторы статьи отмечают, что кризис негативно сказался на евроинтеграции Молдовы и воодушевил лагерь сторонников сближения с Россией. Поэтому журналисты допускают, что к махинациям были причастны российские спецслужбы.

Ситуация кардинально изменилась после назначения в 14-м году правительства демократов, - пишет Washington Times. В ходе масштабного расследования банковских махинаций были арестованы авторы схемы, включая бывшего премьер-министра, начался возврат украденных денег. Также в статье дают высокую оценку избирательной реформе и изменению законов о телерадиовещании, которое позволило остановить волну российской пропаганды.

По мнению американских журналистов, парламентские выборы следующего года станут решающими для внешнего курса страны. А чтобы закрепить прогресс Молдова нуждается в поддержке Вашингтона.