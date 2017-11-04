Вице-председатель ППДП: Районы теперь входят в состав двух и даже трех округов, а это создаст хаос

Вице-председатель партии «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП) Александр Слусарь считает, что округа были разграничены согласно интересам власти и социалистов.

Корреспонденту портала ТРИБУНА Александр Слусарь заявил, что пока не видел окончательный вариант разграничения округов.

«Я не видел разграничения округов в мун. Кишинэу, а то, что уже было опубликовано, позволяет мне сделать выводы. Это естественно, что все было сделано, исходя из интересов режима Плахотнюк — Додон. Они сделали все, чтобы смешанное голосование было им на пользу», — отметил он.

Слусарь отметил также, что представители диаспоры были грубо проигнорированы.

«Несмотря на обещания товарища Додона, диаспора получила три округа, и здесь грубо нарушен принцип представительности. Если в других округах по 63-65 тыс. избирателей, то в диаспоре это около 850 тыс. избирателей, которым распределили всего три округа. Это около 280 тыс. на округ. Это дискриминация диаспоры, и мы с самого начала предупреждали об этом. К сожалению, именно так и произошло», — заявил Слусарь.

По его словам, почти все районы были искромсаны. «Населенные пункты большинства районов входят в состав двух и даже трех округов, а это создаст большой хаос. Сейчас не ясно, как будут сформированы избирательные советы: по административно-территориальному принципу или по округам? Абсолютно не ясно. Как в регионах будут организованы выборы: по спискам и по округам?

Будут ли отдельные избирательные советы по списками и округам? Или будут общие советы? Если общие, тогда как будут разворачиваться избирательные процессы? Как можно будет опротестовывать результаты в суде? Какие суды будут рассматривать эти жалобы? Осталось всего три или четыре района, которые не искромсаны на разные округа. Очевидно, что власть намерена сохранить существующий режим захваченного государства. Разграничение округов явно выгодно социалистам», — отметил он.

Андриана Кептине