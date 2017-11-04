Гражданское общество требует расследования роли Плахотнюка в покушении на убийство Горбунцова

В субботу представители гражданского общества намерены пикетировать генеральную прокуратуру, чтобы потребовать расследования роли Влада Плахотнюка в покушении на убийство банкира Германа Горбунцова. Как передает агентство "ИНФОТАГ", такое сообщение распространяется в социальных сетях.

Гражданский активист, бывший посол Молдовы в Совете Европы и в ООН Алексей Тулбуре сообщил, что акция протеста начнется в 12.00.

Бывший дипломат написал на своей странице в facebook о действиях, которые, по его словам, предпринял Влад Плахотнюк в последнее время: "После того, как стало известно об интервью Проки, Плахотнюк:

- послал гонцов в Жилаву (тюрьма в Румынии, в которой содержится киллер Виталий Прока);

- попытался выкупить фильм;

- угрожал журналистам;

- выпустил двух ручных прокуроров, заставив их не только говорить глупости, но и нарушить Закон в прямом эфире;

- Ваню Писателя (участника-посредника в покушении на Горбунцова) перевели в тюрьму №13.

Это поведение невиновного человека?".

Он также обратил внимание, что подконтрольные Партии социалистов СМИ ничего не сообщили о сенсационных обвинениях в адрес Влада Плахотнюка, а президент Игорь Додон не потребовал проведения расследования по обнародованным фактам.

Об этом же написал и вице-председатель "Платформы DA" Александр Слусарь. "В список тем СМИ, которые контролирует Партия социалистов, не входит критика деяний олигарха и главы правящей Демпартии Влада Плахотнюка, несмотря на скандальное заявление в его адрес осужденного в Румынии киллера Виталие Прока", - отметил Слусарь. По его мнению, в список тем, по которым "разрешено открывать рот для имитации борьбы, критика деяний Плахотнюка внутри страны не входит".

"Президенту разрешают критиковать главного мафиози лишь иногда только по геополитическим вопросам и только подчёркивая, что он ставленник Запада. Таким образом, олигарх пытается изо всех сил доказать Европе и США, что он свой. А сутенёрство, наркотики, криминальные экономические схемы и заказы убийств - это мелочи, на которые социалистам не стоит обращать внимание", - подчеркнул Слусарь.