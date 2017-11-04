Изменения в законе об адвокатуре

С 1 января 2018 года прием на работу адвоката будет основываться на компьютеризированном экзамене. Данное положение содержится в законопроекте, предложенном фракцией Либерально-демократической партии, который будет объединен с другим предлагаемым проектом Правительством, который также содержит поправки и дополнения к Закону об адвокатуре. Законопроекты были приняты в первом чтении на заседании Парламента от 2 ноября, передает IPN.

На всех этапах квалификационного экзамена будут проводиться аудио- и видеозаписи. Результаты компьютеризированного тестирования и записи будут сданы на хранение в Союз адвокатов в течение не менее одного года. Участники квалификационного экзамена могут снимать копии с результатов тестирования, оценки, аудио- и видеозаписей. Впервые будет создана комиссия по обжалованию результатов экзамена.

В то же время предлагается, чтобы судьи и прокуроры, имеющие по меньшей мере десять лет трудового стажа, были освобождены только от профессиональной практики, а не от квалификационного экзамена, как в настоящее время.

С 1 января 2020 года будет учреждено обязательное страхование гражданской ответственности для адвоката, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного адвокатом в процессе своей работы. Возмещение ущерба, причиненного адвокатом в ходе осуществления своей деятельности, может быть затребовано у адвоката, только если он не может быть восстановлен страховой компанией.