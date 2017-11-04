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Политика
ОБСЕ приветствовала решение возобновить движение по еще одному мосту через Днестр
04.11.2017

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм приветствовал решение представителей Кишинева и Тирасполя возобновить автомобильное движение через Днестр по мосту между селами Гура-Быкулуй - Бычок.

Об этом говорится в пресс-релизе Австрийского председательства ОБСЕ.

«Подписание в Кишиневе протокольного решения имеет огромное символическое и практическое значение», - заявил Посол Хайм. «Это хорошая новость для местного населения с обоих берегов реки. Это открывает и жизненно важные гражданские транспортные артерии, улучшает взаимодействие, стимулирует торговлю и помогает укреплять доверие между Сторонами», - добавил Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм.   

Решение об открытии автомобильного движения по мосту 20 ноября 2017 года было подписано в пятницу, в Кишиневском офисе Миссии ОБСЕ в Молдове политическими представителями Кишинева и Тирасполя.

Мост между селами Гура-Быкулуй - Бычок является частью международной трассы М14 Брест-Кишинев-Тирасполь-Одесса. Мост был частично поврежден в результате подрыва в ходе вооруженного конфликта в 1992 году. Он был восстановлен на средства Евросоюза, выделившего для этого 2,5 миллиона долларов.

20 октября 2001 года мост был сдан в эксплуатацию, однако движение по нему не было возобновлено до сих пор


 
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