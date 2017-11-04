Происшествия В Кишиневе 14-летняя девочка убила свою подругу из-за долгов Полиция задержала 14-летнюю девочку из Страшен, подозреваемую в убийстве подруги за долги. Вечером 14 сентября в парке на Рышкановке обнаружили труп. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что тело принадлежит несовершеннолетней девочке из Кишинева. По версии экспертов, причиной смерти стали многочисленные удары и асфиксия. Полиция заподозрила в убийстве 14-летнюю уроженку Страшен. Подозреваемую арестовали на 30 суток за умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет.

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