В Кишиневе 14-летняя девочка убила свою подругу из-за долгов

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Происшествия
Полиция задержала 14-летнюю девочку из Страшен, подозреваемую в убийстве подруги за долги.
Вечером 14 сентября в парке на Рышкановке обнаружили труп.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что тело принадлежит несовершеннолетней девочке из Кишинева. По версии экспертов, причиной смерти стали многочисленные удары и асфиксия.
Полиция заподозрила в убийстве 14-летнюю уроженку Страшен.
Подозреваемую арестовали на 30 суток за умышленное убийство. Ей грозит от 10 до 15 лет.
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