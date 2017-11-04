В партии Додона начали считать Ренато Усатого олигархом

Партия социалистов, воспользовавшаяся исключением партии Ренато Усатого из парламентских выборов, а затем голосами избирателей его партии при избрании Игоря Додона президентом, считает, что Ренато Усатый является таким же, как Плахотнюк, олигархом и миллионером.

Об этом заявил депутат ПСРМ Богдан Цырдя, комментируя журналистам разоблачения Плахотнюка, как заказчика покушения на «черного банкира» Германа Горбунцова.

Как сообщает издание Newsmaker, Цырдя считает распространенное накануне интервью киллера Виктора Проки «продолжением многолетних олигархических войн». «В 2009 году все обсуждали, кто же поджег парламент: клан Владимира Воронина или олигархический клан Влада Филата, Петра Лучинского, Анатола Стати. В 2010-2011 годах у всех на слуху были рейдерские атаки на банки. Плахотнюк обвинял Виктора Цопу и наоборот. В 2014-2015 все задавались вопросом, кто же украл миллиард: Филат с Иланом Шором, Юрием Лянкэ или кукловод с Гимпу и Дорином Дрэгуцану (возглавлял Нацбанк). И так на протяжении многих лет».

Теперь же, по словам Цырди, всем предлагают наблюдать, как «два олигарха и миллионера — Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый разбираются между собой».

Примечательно, что на парламентских выборах 2014 года Партия социалистов воспользовалась незаконным исключением за два дня до выборов из гонки возглавляемой Ренато Усатым партии, пройдя в парламент с 25 депутатами.

В 2015-2016 г.г. возглавляемая Додоном Партия социалистов заявляла о том, что считает себя союзницей партии Ренато Усатого и присоединялась выходила на протесты против олигархической власти в центре Кишинева.

Более того, 4 ноября 2016 года Додон лично вылетел в Москву для встречи с Усатым, в ходе которой он попросил обратиться к сторонникам последнего для поддержки кандидатуры Додона во втором туре выборов президента. Тогда, именно голоса сторонников Ренато Усатого стали определяющими и обеспечили победу Додона во втором туре.