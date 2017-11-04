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Общество
В Молдове не будут указывать дату изготовления на продуктах питания
04.11.2017

Дата изготовления исключена из перечня информации, которую необходимо указывать в этикетке на упаковках пищевых продуктов. Соответствующие изменения приняты на заседании законодательного органа, пишет портал Deschide.md.

Авторы закона считают, что указания на этикетке даты истечения срока годности будет достаточно.

Согласно документу, производители и импортеры обязаны сообщать о свойствах продукта, которые могут нанести вред здоровью, в том числе об ингредиентах, вызывающих аллергическую реакцию, а также указывать информацию, которая будет полезна людям, соблюдающим определенный режим питания.

Закон запрещает вводить потребителей в заблуждение, указывать в составе ингредиент, который заменен на аналогичный. Запрещается также изображать в рекламе и на упаковке наличие ингредиентов, которых нет в составе, а также утверждать, что продукт обладает свойствами, которых у него на самом деле нет.

Производители обязаны указывать энергетическую ценность продукта, количество жиров, насыщенных жирных и трансжирных кислот, углеводов, сахара, белка и соли. Нарушение положений закона предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность.


 
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