Кишинев и Тирасполь готовы к переговорам в формате "5+2": "наладить мосты" помогло строительство моста через Днестр

И Кишинёв, и Тирасполь выражают готовность принять участие в очередном раунде переговоров в формате 5+2 в рамках процесса приднестровского урегулирования. Переговоры оказались заблокированы около полутора лет назад. Возобновление работы моста Гура-Быкулуй–Бычок стороны считают предпосылкой для возобновления переговоров до конца текущего месяца, однако право инициативы о проведении встречи принадлежит Австрии, председательствующей сейчас в ОБСЕ.



После того, как проект протокольного решения об открытии моста между сёлами Гура-Быкулуй и Бычок был подписан, политический представитель Кишинёва, вице-премьер Георге Бэлан заявил, что „сегодняшнее решение призвано поддержать усилия по организации раунда переговоров в формате 5+2”. „Сам факт, что мы договорились о возобновлении работы моста, создаёт реальные предпосылки того, что встреча в этом формате состоится до конца месяца”, - сказал вице-премьер.

Политический представитель Тирасполя Виталий Игнатьев отметил, что позиция приднестровской стороны в отношении формата 5+2 остаётся неизменной – открытой и понятной. „Мы считаем, что все международные партнёры, участвующие в этом формате, должны соблюдать принципы и рабочие процедуры данного формата. Мы не видели никаких препятствий для бесперебойной работы в формате 5+2 в течение последнего времени. Все мы знаем о том, что последнее заседание состоялось 3 июня 2016 года, и с тех пор других встреч не было. Мы считаем этот факт контрпродуктивным и снижением темпа, поскольку необходимо использовать эту важную рабочую площадку”, - сказал Виталий Игнатьев, отметив, что иногда для продвижения вперёд нужен толчок извне, передаёт IPN.

В переговорном процессе в формате 5+2 участвуют представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Российской Федерации, Украины (посредники), а также Соединённых Штатов Америки и Европейского союза (наблюдатели).