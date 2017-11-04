Раду Албот пробился в финал турнира в Шэньчжэне

Раду Албот пробился в финал турнира Challenger в Китае. После того, как на прошлой неделе попал в последний акт в Сучжоу, на этот раз молдавский теннисист вышел в финал в Шэньчжэне, передает IPN.

Албот победил в полуфинале россиянина Михаила Южного, 87 место в мире, со счетом 3-6, 2-6. В результате этой победы 27-летний теннисист имеет большие шансы вернуться в топ-100 ATP, а сейчас он занимает 103 место.

В финале в Шэньчжэне Албот встретится с поляком Хубертом Гуркач, 343 место в мире. Чемпион турнира получит чек на сумму 10800 долларов.