Президент Молдовы Игорь Додон о визите к Папе Римскому (Видео)

Президент Молдовы провел встречу с главой Католической церкви Святейшим Папой Римским Франциском. Детали их встречи глава государства сообщил на своей странице в социальных сетях.

"Отметил важность, которую придает Молдова сотрудничеству со Святым Престолом. Наша страна привержена целям развития межрелигиозного диалога, укрепления партнерства в социальной, образовательной, медицинской и иных сферах.

Отметил особую роль Римского Папы в миротворческой деятельности, содействии справедливости и солидарности в мире. Выразил признательность Понтифику за участие в решении важных проблем современной жизни, содействие диалогу между цивилизациями и религиями.

Подчеркнул, что Конституция Республики Молдова гарантирует свободу совести и вероисповедания. При этом народ Молдовы привержен христианским ценностям. Христианство, являющееся религией большинства нашего народа, оказало определяющее влияние на нашу идентичность, моральные ценности нашего народа.

Дал положительную оценку сотрудничеству между Православной и Католической церквями, которое успешно развивается в последние годы. Упомянул в этой связи Гаванскую встречу между Римским Папой и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Выразил надежду на то, что возобновление прямого диалога между предстоятелями двух Церквей укрепит дело мира и будет способствовать защите основополагающих христианских ценностей, и особенно защите христиан в регионах, где наблюдаются случаи их преследования и дискриминации.

Упомянул успешную деятельность Католической церкви в Молдове. Наряду с другими религиозными объединениями, Римско-Католическая церковь осуществляет плодотворную деятельность в социальной, гуманитарной, образовательной сферах, в поиске жертв торговли людьми.

Пожелал Понтифику крепкого здоровья и продолжения трудов на благо мира, гуманизма и человеческого развития", - написал президент.

Intrevedere cu Suveranul Pontif Sanctitatea Sa Papa Francisc