Богдан Цырдя: боюсь, выборы могут закончиться неожиданно

В интервью порталу ТРИБУНА депутат от Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Богдан Цырдя ответил на ряд вопросов о политических событиях в нашей стране и о ряде других важных аспектов политической жизни.

T.: Г-н Цырдя, ПСРМ приступила к сбору подписей в поддержку ввода президентского правления. Насколько оправдана эта инициатива ПСРМ, поддержат ли ее граждане?

Б.Ц.: Результаты опросов показали, что 80% населения страны хотели прямого избрания президента, желая на самом деле президентского правления. Вместе с тем, 55-60% граждан, устав от нестабильности, регресса, безответственности власти, бесконечной борьбы между ветвями власти и правящими партиями, поделившими власть и расколовшими страну, хотят сильного лидера с твердой рукой.

T.: На практике, сколько времени понадобится, чтобы собрать 1,5 млн. подписей, и что произойдет после того как эти подписи будут собраны?

Б.Ц.: Думаю, что эта кампания может продолжиться более полугода, до лета.

T.: Какова, по Вашему мнению, будет реакция нынешней власти на кампанию по сбору подписей в поддержку президентского правления? Допускаете ли Вы, что власти откажутся внести поправки в Конституцию, даже несмотря на эти 1,5 млн. подписей?

Б.Ц.: Реакция власти вполне предсказуема. Сначала они будут смеяться над этой инициативой, потом будут против нее, а потом – полностью ее заблокируют. Уверен, что ДПМ не пойдет на изменение Конституции, и на укрепление власти президента. Они не демократы, но они и не сумасшедшие. Все это станет возможным после парламентских выборов.

T.: Если в общих чертах, чем лучше президентское правление?

Б.Ц.: Только сильный президент может обеспечить освобождение страны от олигархического гнета. Поэтому олигархи и боятся президентского правления. Они предпочитают парламентскую республику. Молдова 17 лет является парламентской республикой. В России, Беларуси и Казахстане именно президенты призвали к порядку олигархов, а это обеспечило видимый экономический рост. В конце 90-х Россия была олигархическим государством, в которой был установлен так называемый режим Семибанкирщины. Иными словами, 7 олигархов контролировали экономику, ресурсы, нефть. Путин изменил положение. Сегодня Россия шестая экономика в мире, лидер экспорта зерновых, нефти, оружия, ядерных и космических технологий.

Президентская республика обеспечивает следующие аспекты:

— политическую стабильность;

— конкретную политическую ответственность;

— скорость решений, подкрепленную ресурсами и полномочиями президента, быстрое решение проблем без бюрократических проволочек;

— массовую поддержку населения на выборах;

— искоренение коррупции и сокращение власти олигархов, ликвидацию экономических схем;

— экономический рост путем личного участия президента в процессе привлечения инвестиций, создания рабочих мест и рынков сбыта, решения бюрократических проблем.

T.: Могли бы Вы назвать страну, которая стала лучше развиваться благодаря президентскому правлению?

Б.Ц.:Самые крупные и влиятельные государства и мировые экономики основаны на сильном лидерстве, с расширенными полномочиями президента. США. Россия. Казахстан. Беларусь. ДажеКитай, потомучтотамполномочияглавыгосударстваогромны.Китай самая динамично развивающаяся экономика в мире (2-ое место по объему ВВП в мире), у США – самый большой объем ВВП в мире, Россия – 6-8 экономика в мире.

T.: Вопросы, которые должны были быть вынесены на референдум от 24 сентября, еще актуальны? К этому референдуму еще вернутся?

Б.Ц.: Не думаю, что в нынешнем политическом контексте есть смысл возвращаться к этим вопросам. Попытки, скореевсего, окажутсятщетными.

T.: Каковы шансы на успех референдума по вопросу отстранения столичного примара, назначенному на 19 ноября?

Б.Ц.: 50х50. Не уверен, что Дорин Киртоакэ сохранит свою должность, несмотря на результаты референдума.

T.: Как, по Вашему мнению, будут разворачиваться политические события в стране? Можете дать свой прогноз?

Б.Ц.: Предвыборная кампания уже стартовала. Поляризация и конфронтация возрастут до максимальных пределов. ДПМ будет опираться на геополитический фактор – европейская интеграция, поправки в Конституцию, запрет российских СМИ. Ожидается настоящая информационная война и тотальная дискредитация политических лидеров, в том числе и тех, что у власти. Оппозиция будет протестовать, особенно в 2018 году, когда протесты будут проводиться в режиме нон-стоп. Боюсь, выборы могут закончиться неожиданно. Некоторые политики будут оспаривать результаты, и мобилизуют избирателей на протесты…

T.: Благодарим Вас!

Андриана Кептине