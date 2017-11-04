Ситуация политических партий Молдовы за год до выборов

До следующих парламентских выборов осталось около года. В связи с этим, если верить некоторым неофициальным данным, выборы в нашей стране состоятся в конце октября – начале ноября следующего 2018 года. Обычно, когда до выборов остается всего год, в общих чертах ситуация в молдавской политике более или менее проясняется. Как минимум, становится понятно, у кого какие шансы попасть в парламент, и получить власть. Именно эти шансы политических партий Молдовы я и хотел бы рассмотреть в этой своей статье.

Партия социалистов. Согласно результатам опросов, именно эта партия пользуется наибольшей популярностью в нашей стране. Похоже, что и смешанная избирательная система тоже на руку этой политической партии, но при условии, что не будет введен второй тур голосования в одномандатных округах, а нынешняя власть уверяет, что этого не произойдет. Все-таки, шансы ПСРМ на власть реальны только при условии, если социалисты самостоятельно наберут парламентское болшинство. В любом другом случае, шансы существенно снизятся.

Партия «Действие и Солидарность». Эта партия продолжает оставаться лидером в списке предпочтений правоцентристских проевропейских избирателей, но разница между ПДС и ПСРМ довольно существенная. Возможно, ПДС станет лидером среди правоцентристских партий и после предстоящих парламентских выборов, но если она не вступит в альянс с другими проевропейскими партиями, и в первую очередь с ППДП, она лишится шансов получить власть. В таком случае, власть ПДС сможет получить, лишь создав проевропейскую коалицию с ДПМ. Сейчас ПДС отвергает такой ход событий, но если через год мнение ПДС изменится, тогда этот политический союз будет последним в истории этой партии, потому что дальнейшая судьба всех партнеров ДПМ всем хорошо известна.

Демократическая партия Молдовы. Наряду с измнением избирательной системы, шансы ДПМ на власть существенно возросли. Располагая многочисленными ресурсами, эта партия, несомненно, получит существенно количество депутатских мандатов после предстоящих выборов. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что ДПМ будет серьезным, если не главным, претендентом на власть после парламентских выборов, и ДПМ уже доказала, что в таких ситуациях она умеет извлечь максимум пользы для себя.

Партия «Платформа «Достоинство и Правда» (ППДП). Это одна из самых активных проевропейских правоцентристских партий в Молдове. Но эту партию «тянет на дно» неопределенность, вызванная переговорами с ПДС в связи с совместным участием в следующих парламентских выборах. Каждый день промедления серьезно бъет по ее рейтингам и шансам, и поэтому ППДП должна как можно скорее выяснить все нюансы сотрудничества с ПДС, и принять принципаиальное решение о своих дальнейших действиях.

«Наша Партия». Шансы этой партии попасть в состав следующего парламента довольно велики, потому что ее представители руководят третью крупнейших городов страны. Вместе с тем, в случае НП очень многое зависит от того, будет ли в 2018 году лидер пратии Ренато Усатый в стране, чтобы принять активное участие в продвижении политформирования и кандидатов в одномандатных округах.

Партия коммунистов. Эта партия продолжает оставаться в дрейфующем положении. Если ПКРМ не активизируется, следующие парламентские выборы могут стать для нее последней лебединой песней.

Партия «Шор». Эта партия продолжает «экспериментировать» все предлагая новые и новые социальные инновации на местном уровне. Не исключено, что в ходе предвыборной кампании они станут для партии примерами успешных инициатив. Будет очень интересно наблюдать за реакцией избирателей Молдовы на эти абсолютно новые для нашей страны подходы.

Либеральная и Либерал-демократическая партии. Они продолжают находиться в состоянии свободного падения, хотя в ЛДПМ похоже, ситуация начинает налаживаться. Не исключено, что в одномандатных округах эти партии преподнесут небольшие сюрпризы, но по партийным спискам у них есть шансы на успех, лишь объединившись с другими более популярными партиями.

Такая же ситуация наблюдается и в других партиях, как например в Европейской народной партии Молдовы, в партии Национального единства, в Национал-либеральной партии, в Народной партии Республики Молдова и др.

Примерно такова общая картина на политической арене Республики Молдова за год до парламентских выборов. Посмотрим, изменится ли эта ситуация в течение этого года, что остался до начала предвыборной кампании.

Думитру Спэтару