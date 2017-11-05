Пособник Проки заявил, что Усатый заказал убийство Горбунцова

После интервью, снятого в Тюрьме Жилава в Румынии, в котором рецидивист Виталие Прока признает, что нажал на курок, но Влад Плахотнюк заказал убийство банкира Германа Горбунцова, другой фигурант схемы организации покушения на убийство Валериу Халупа заявил, что Ренато Усатый является заказчиком, передает IPN.

В интервью по скайпу в рамках передачи Fabrika на Publika TV, Валериу Халупа, который утверждает, что находится в данный момент дома, в Республике Молдова, сказал, что был первым, кто пошел в прокуратуру и дал показания по этому делу после того, как узнал по телевизору, во что был вовлечен. Халупа сказал, что его ролью было проверить адреса в Лондоне, где жил банкир.

„Мне позвонил Ион Друцэ, мы встретились. Он был вместе с Олегом Тимошенко и предложил поехать в Англию, чтобы проверить один адрес, если там живет человек, который должен им много денег. Я не знал, о ком идет речь. Поскольку у меня есть румынский паспорт, я согласился. Я вылетел и по тому адресу никто не жил. Не было того персонажа с фотографии, которую они мне показали. Я позвонил, сказал им, и вернулся домой. Через месяц снова позвонил Ион Друцэ и сказал мне, что, поскольку я уже этим занимался, должен поехать и проверить еще два адреса: в офисе и по месту жительства. Они заплатили за дорогу, и я поехал. В офисе и дома тот человек был”, - рассказал Халупа.

В Лондоне он сопровождал Проку по адресам, которых проверил. „Друцэ позвонил и сказал, что придет парень, который позвонит мне. Через несколько дней позвонил Виталие Прока, и мы встретились. Он искал квартиру, где остановиться. Он спросил, где адрес. Я показал бумагу и он сказал мне пойти с ним, потому что ориентируется очень трудно. Мы пошли вместе в офис и домой к Герману Горбунцову. С этим все и закончилось. Я прилетел домой”, - рассказал Валериу Халупа.

Он заявил, что пошел в прокуратуру, когда узнала по телевизору о покушение на убийство: „Ион Друцэ был организатором покушения, Прока был исполнителем. Когда я узнал эту информацию, когда это произошло, я увидел по телевизору, показали лицо Проки, я понял, что произошло. Я понял, что был вовлечен в более серьезную схему, чем мог себе представить”.

На следующий день после того, как сделал заявления, Халупа сказал, что ему позвонил Друцэ. „Я сказал все как есть. На следующий день мне позвонил Ион Друцэ и спросил, почему я был в прокуратуре. Он сказал следующее: позвонил Усатый, люди, которые заказали все это, это сильные люди, которые имеют очень большое влияние, и сказал мне, чтобы я не беспокоился”, - рассказал Валериу Халупа.

В интервью для Jurnal TV, которое было показано 2 ноября, рецидивист Виталие Прока, приговорённый к тюремному заключению в Румынии, заявил, что в 2012 году выстрелил в бизнесмена Германа Горбунцова по заказу Влада Плахотнюка: „Это заказ Плахотнюка. Не знаю, как его видят остальные люди, но я считаю, что он бандит, и я знаю, почему я так говорю. Он нашел меня в тот момент, когда у меня было плохо с деньгами. Я не смог вернуть один долг и мне предложили эту работу”.

Несколько дней ранее, 31 октября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) провела пресс-конференцию, на которой представила схему организации покушения на убийство бизнесмена Германа Горбунцова. Согласно ПБОПД, убийство Горбунцова было заказано лидером Политической партии „Наша партия” Ренато Усатым, а исполнитель, Виталие Прока, должен был позднее, в обмен на определённую сумму, назвать заказчиком другого человека – Влада Плахотнюка.

По словам правоохранителей, в связи с этим делом в Россию был направлен запрос об экстрадиции Ренато Усатого, но в сентябре того же года российские власти отказались это сделать на том основании, что Усатый является и гражданином России. Тем не менее, он по-прежнему находится в международном розыске. Прокуроры также заявили, что российская сторона блокирует дачу показаний Виталие Прокой, который содержится в одной из тюрем Румынии.