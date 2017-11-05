Новая ужасная смерть в Молдове снова доказала, что выжить у нас можно только, если ты богат и настойчив

Чтобы добиться выздоровления, нашим гражданам нужно открывать двери больниц ногой, иначе – двери откроют вашими ногами вперед...

В ночь на 3 ноября в больнице скорой помощи в Кишиневе скончалась девушка. Как пишет bloknot-moldova, инвалид Никулина Булат, страдающая водянкой, была вынуждена самостоятельно искать транспорт, чтобы добраться из Дрокии в Бельцы за специализированной помощью.

Там ей оказали помощь и отправили домой на попутке. Лишь, когда ситуация приняла огласку, за девушкой прибыл экипаж Aviasan, который доставил ее в кишиневскую больницу скорой помощи. К моменту прибытия в больницу начались ухудшения: некроз и язвы. Вскоре девушка скончалась.

Приблизительно так – самостоятельно – приходится спасаться практически всем молдавским больным: самим искать врачей, просить их оказать помощь, убедиться, что помощь – правильная, не забыть перепроверить у других врачей…

Кстати, перепроверить – это важнейшая часть нашей медицины. Причем, желательно у трех разных врачей. Оплатить обследование, отблагодарить и прочее. А в итоге, получив мнение трех докторов, решить самостоятельно – кого послушать.

Особенно это касается хирургических вмешательств. Как у нас говорят: «Да им бы лишь деньги от вас получить!» или «Да им лишь бы порезать!». А ты потом должен решать сам – резать или не резать. Сам – решать, сам – искать врача, сам – платить…А если не сам, если доверишься нашей медицине, расслабишься, жди беды.

Хорошо еще, если решать надо в отношении себя самого. Гораздо серьезней и сложней, когда речь идет о детях. Страшно. Нельзя терять ни минуты. Ищешь лучших врачей, обиваешь пороги, не жалеешь средств. Потому что это твой ребенок, твое все. И потому что ты – взрослый, дееспособный, ответственный родитель.

А вот если такого родителя нет, случается то, что случилось с девушкой из Дрокии. Если родитель неспособен открывать двери любой больницы ногой, если понадеялся на нашу медицину, если не поднял на уши всех или если у него нет денег, спасти ребенка может только чудо. Чудом может стать хороший, человечный врач, который встретится на вашем пути.

Такие доктора, кстати, есть, но их настойчиво пытается истребить наша система. Но это уже тема для другой колонки. Могут случиться и другие чудеса, в конце концов, судьбу никто не отменял. Но в остальном можно с уверенностью сказать: если вам не хватает настойчивости, активности, финансов, если вы не подключите себя и всех остальных к лечению, шансов на выздоровление очень мало.