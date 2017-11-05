Новая реформа системы установления инвалидности подстроена под кражу миллиарда

Как собрать 52 миллиарда лей, которые выросли из украденного миллиарда долларов, экономя на инвалидах? Все просто – нужно лишить инвалидов пенсий.

После первой реформы легче добиться депутатского мандата, чем пенсии по ограничению возможностей

17 декабря 2016 года парламент принял закон о реформе пенсионной системы, введя новые условия предоставления пенсии по инвалидности.

С 1 апреля лица в возрасте до 23 лет (за исключением инвалидов с детства) для получения пенсии по инвалидности должны иметь не менее двух лет трудового стажа. Лица в возрасте 23-29 лет должны подтвердить стаж в 4 года, в возрасте 29-33 лет - 7 лет, 33-37 лет – 1- лет, 37-41 года – 13 лет. Если соискателю более 41 года – ему нужно подтвердить не менее 15 лет стажа.

Теперь о валоризации пенсий инвалидов.

С 1 ноября валоризированы пенсии инвалидов, оформивших их в 2009-2011 годах. С 1 апреля пенсию пересчитали получившим ее в 2001-2008 годах. Тем, кто вышел на пенсию в 2012-2014 годах, ее валоризируют с 2019 года. Тем, кто вышел на пенсию в 2015-2016 годах, - с 2020-го. Валоризация пенсии тем, кто получил ее до 2001 года, не предусмотрена.

В регламенте о валоризации приведены замысловатые формулы перерасчета: 15 формул для инвалидов в зависимости от степени инвалидности. Если после перерасчета пенсия будут меньше некоей минимальной суммы (какой - не указано), ее приравняют к 75 процентам от минимальной для первой группы, 70 процентам - для второй, 50 процентам - для третьей.

До реформы трудовой стаж для получения пенсии составлял в зависимости от возраста от года до пяти лет. Реформа все изменила. Что делать, если стажа нет? Умирать от голода и болезней? Жить за счет родственников, которые и сами нуждаются?

Одним пенсия по инвалидности в 7 тысяч лей, другим – в 150 лей

Депутату Валентине Стратан начислена пенсия по ограничению возможностей вследствие производственной травмы в размере 92 296 лей ежегодно, это 7691 лей в месяц. Из социальных сетей («Кишиневская группа взаимопомощи» в Facebook) мы узнали: 50-летнему инвалиду онкопрофиля, не имеющего нужного стажа работы, начислили пенсию в 150 лей, а девушке, получившей в 18 лет травму в результате ДТП, - 158 лей. Вопиющая ситуация сложилась с пенсионером, который стал инвалидом после инсульта накануне выхода на пенсию по возрасту: пенсию по возрасту ему начислили в размере 2200 лей, но социальные работники предложили оформить пенсию по инвалидности в 1000 лей! При этом по состоянию на 1 января прожиточный (расчетный) минимум уже был равен 1813,7 лея, а минимальная прожиточная корзина стоила 2200,1 лея.

На 1 января пенсии по инвалидности получали 132 710 человек. Ее средний размер - 1022 лея. Но, как оказалось, на этом издевательства над инвалидами не закончились.

После второй реформы не каждый доберется до комиссии по определению инвалидности

На прошлой неделе правительство предложило для публичного обсуждения проект министерства здравоохранения, труда и социальной защиты о создании новой структуры – национального совета по определению инвалидности и трудоспособности.

Сейчас действует национальный консилиум установления ограничения возможностей и трудоспособности на основании закона №65 от 2013 года о социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. Ему подчиняются четыре специализированных консилиума: онкологического, фтизиопульмонологического и инфекционного, психиатрического и педиатрического профилей. Есть территориальный консилиум в Бельцах и в 16 городах, обслуживающие по два района. Пять работают в секторах Кишинева, обслуживают близлежащие районы. Штаты - 230 единиц.

Предлагается вместо них создать четыре региональные структуры: северная, центральная, южная и кишиневская. В каждой будет от трех до пяти экспертных команд. Также будут работать два окружных контрольных консилиума по повторной экспертизе для рассмотрения жалоб, поданных после первичной экспертизы.

Министерство предлагает сократить штаты создаваемого консилиума до 142 единиц. Из четырех специализированных комиссий оставят две, из 22 территориальных структур - четыре, к которым территориально будет относиться большее количество районов. В каждой территориальной структуре будет по три-пять комиссий.

«Разумеется, работники всех закрывающихся структур не переедут в другие города и районы, - комментирует экономический аналитик Думитру Барбалат. - Кто будет работать? Но самое главное – неудобства для инвалидов. Обездоленные и больные будут вынуждены ездить уже не в свой районный центр, за 20-30 километров, а за 50-70. И ездить не один раз. Вполне возможно, что часть людей просто откажется от «помощи» государства. В результате официально сократится количество инвалидов».

Сэкономит ли бюджет?

По расчетам министерства, на реформу придется потратить 6 миллионов лей. Муниципии и районы уже просят расселить новые службы. Деньги пойдут на аренду, ремонт или «адаптацию» помещений для четырех региональных структур, поскольку имеющиеся помещения не подходят.

«Новых удобств и льгот для инвалидов не будет, - говорит Барбалат. – Не будет и минимизации расходов государства. Одних уволят с выплатой причитающихся компенсаций, других назначат – до очередной реформы».

Что даст механизм ротации и произвольного распределения досье

Зато обещают, что не будет коррупции. Экспертизу хотят проводить по принципу произвольного распределения досье. То есть чиновники, принимающие решения, не будут знать, с чьим делом они работают. Такое уже делается в судах – и что, судей-взяточников стало меньше, а решения стали справедливее?

Еще обещают применить механизм ротации лиц, ответственных за деятельность экспертных команд. Это тоже не пугает взяточников. Директор консилиума будет выбираться по конкурсу и назначаться приказом министра здравоохранения, труда и социальной защиты.

Более половины инвалидов жалуются на голод

В 2010 году Молдова ратифицировала Конвенцию ООН о правах лиц с ограниченными возможностями. Спустя шесть лет общественная организация «Keystone Moldova» провела исследование уровня жизни более 132 тысяч человек с ограниченными возможностями, живущих в стране. Выяснились страшные вещи.

Доходов более 60 процентов людей с ограниченными возможностями не хватает на еду и предметы первой необходимости. Две трети инвалидов изолированы. Доля лиц с ограниченными возможностями, чьи доходы не покрывают необходимых нужд, вдвое больше, чем в категории здоровых. Две трети выживают благодаря помощи семьи, одной трети никто не помогает. Только 28 процентов посещают родственников. Каждый второй не знает, куда обратиться за информацией и поддержкой.

Что с этим делать? 91 процент опрошенных ответил четко: увеличить социальные выплаты. Две трети просят работы.

Красное колесо

«У властей нет выхода – им нужно собрать украденный миллиард, - комментирует аналитик Игорь Калдаре. - Все программы поддержки населения будут свернуты. Если до недавнего времени секретными были программы начисления пенсий для работников СИБ и МВД, то в перспективе такие секретные программы будут для депутатов, министров. Они надеются, что их родственники и дети не попадут под действие всеобщих законов. Но колесо круглое, и в него может попасть любая власть. И тогда они поменяют свое мнение на 180 градусов».

Марина ТИМОТИН