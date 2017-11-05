В полиции служат и подпольные миллионеры (ВИДЕО)

Полиция под руководством министра Жиздана стала пристанищем не только для майора Еризану, в самом начале карьеры забившего до смерти своего односельчанина, но и для чиновника более высокого ранга, ставшего подпольным миллионером на государственной службе.

Журналистское расследование телеканала JurnalTV выявило скрытые многомиллионные доходы комиссара столичного сектора Буюкань Лилиана Паскару.

Элитная недвижимость, особенная любовь к дорогим внедорожникам BMW, приобретенные у государства за бесценок участки, цветочный бизнес – все это далеко не полный перечень собственности, которой полицейский обзавелся явно не на свою зарплату.

Полицейский, пользующийся абсолютной безнаказанностью со стороны государства, демонстрирует абсолютное игнорирование любых запросов о своей собственности, стоимость которой многократно отличается от официально задекларированной.

Как указано в расследовании, комиссар полиции Лилиан Паскару проживает в элитном двухэтажном доме с мансардой в Думбраве, под Кишиневом. Очевидно, зарплаты полицейского явно хватает не только на строительство дома площадью 300 кв. метров, но и его содержание.

Более того, денег из заплаты полицейского должно хватать еще и на покупку и содержание двух внедорожников BMW, страстным любителем которых является Паскару.

В расследовании также указывается, что комиссар полиции, требующий от граждан безусловного соблюдения закона, позволил себе скрыть свои доходы, не сообщая истинную стоимость недвижимости, скрывая доходы от цветочного бизнеса, а также уклоняться от обязанности декларирования всего имущества, включая участки земли