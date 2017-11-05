Главная Вниманию гостей: программа празднования Дня вина 5 ноября (Видео) Организационный комитет по проведению Дня вина приглашает всех жителей и гостей автономии стать участниками этого яркого и колоритного праздника, который пройдет на центральной площади Комрата 5 ноября.



В 10:00 «Yortuya karşı» народная музыка и гагаузские песни, приглашают всех гостей погрузиться в атмосферу праздника.



В 11:00 «Sana Gagauziya состоится торжественное открытие праздника. Яркий флеш-моб, который даст старт национальному фестивалю, подарит отличное настроение, позитивные эмоции и объединит всех участников мероприятия в большую дружную семью. Впервые открытие праздника состоится в сопровождении Президентского оркестра Республики Молдова.



Далее в 11:20 «- Hoș Geldiniz! - Hoș Bulduk! » - приветствие и поздравление официальных лиц и почетных гостей праздника.



В 11:40 Традиционный гагаузский танец «Kol - kola», который собирает народы разных национальностей в один круг. Веселая гагаузская музыка соберет в большой круг всех желающих окунуться в атмосферу настоящего праздника!



В 12:00 «Kasım panayırı» Все гости, и жители Автономии приглашаются в национальные подворья, где хозяева угостят вином и продемонстрируют театрализованные постановки, которые отразят историю жизни национальных традиций гагаузского народа: зрители станут свидетелями процесса производства вина в домашних условиях.



С 11:00 до 17:00 «Konaklêêr gagauzlar»Все гости и участники праздника, приглашаются продегустировать изысканные блюда, приготовленные по народным рецептам, передающиеся из поколения в поколение.



С 12:00 до 13:00«Hoş geldiniz Başkanın evinä» Прием в подворье Башкана Гагаузии, где всех гостей праздника встретит гостеприимная хозяйка, угостит горячим вином и блюдами гагаузской национальной кухни.



С 11:00 до 15:00 «Kasım sergisi» свою работу будет осуществлять выставка- продажа изделий ремесленников. Ценителей народно – прикладного творчества ждут сувениры, которые будет приятным воспоминанием и Гагаузии и празднике вина, а также научатся азам ковроткачества, плетению лозой, росписи сусака, прядение шерсти и тд.



Далее артисты гагаузской эстрады порадуют всех приглашенных праздничным концертом: Заслуженные работники культуры – Виталий Василиогло, Пётр Петкович, солисты – Виталий Манжул, Иван Бабов, Полина Стефогло, а также Заслуженная артистка Республики Молдова - Зинаида Жуля и др.



В 16:00 Традиционным завершением праздника вина, как и любых других гагаузских праздников, являются «Народные гуляния» «Şen olun», которые станут красивым завершением праздника. «Hoş geldiniz Başkanın evinä» Прием в подворье Башкана Гагаузии, где всех гостей праздника встретит гостеприимная хозяйка, угостит горячим вином и блюдами гагаузской национальной кухни.«Kasım sergisi» свою работу будет осуществлять выставка- продажа изделий ремесленников. Ценителей народно – прикладного творчества ждут сувениры, которые будет приятным воспоминанием и Гагаузии и празднике вина, а также научатся азам ковроткачества, плетению лозой, росписи сусака, прядение шерсти и тд.Далее артисты гагаузской эстрады порадуют всех приглашенных праздничным концертом: Заслуженные работники культуры – Виталий Василиогло, Пётр Петкович, солисты – Виталий Манжул, Иван Бабов, Полина Стефогло, а также Заслуженная артистка Республики Молдова - Зинаида Жуля и др.Традиционным завершением праздника вина, как и любых других гагаузских праздников, являются «Народные гуляния» «Şen olun», которые станут красивым завершением праздника. LIVE: Торжественное открытие празднования Дня вина в Гагаузии - 2017

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