Vesti.ru: Оценку заявлениям киллера Проки должен дать Скотланд-Ярд

Киллер, отбывающий наказание в тюрьме Бухареста, прямо из камеры рассказал подробности покушения на российского банкира Германа Горбунцова в 2012-м, сообщает Vesti.ru. Он заявил, что выполнял заказ лидера правящей в республике Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Киллер раскололся в эфире молдавского телеканала JurnalTV. Общаясь с корреспондентом, Виталий Прока вспомнил про заказ, который так и не выполнил. Он стрелял в российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне. Обошлось без жертв. Финансист остался жив. Киллер раскрыл имя заказчика — Владимир Плахотнюк, глава правящей Демократической партии.

"Это заказ господина Влада Плахотнюка, которого я... Я не знаю, что о нем думают люди, я лично считаю этого человека серийным убийцей, у меня есть на то основания. С помощью таких людей, как я, и многих, таких как я, Плахотнюк стал таким, каким он есть, переступая через трупы", — откровенничает Виталий Прока, осужденный наемный убийца.



Интервью состоялось прямо в тюрьме Бухареста, где наёмник отбывает 21 год наказания за покушение на убийство. 5 лет назад он пытался расправиться с румынским криминальным авторитетом, но перепутал свою цель и расстрелял другого. Как и в первом случае — все остались живы. За час с лишним Виталий Прока рассказал об изнанке жизни наёмного убийцы.

И о том, что перед записью на него выходили действующие прокуроры Молдавии, и не только — просили дать показания против Ренато Усатого. Этот политик находится в Москве, на родине на него заведено 30 уголовных дел. Одна из причин — Ренато давно следит за темной стороной Плахотнюка и годами занимается его разоблачением.

"Когда он узнал о том, что Прока начинает в Румынии давать показания, он стал председателем Демпартии. Он быстро стал на всех каналах и международных площадках кричать, оскорблять Россию, кричать, что Запад и США — единственное спасение для Молдовы, то есть, он пытается покрасить в политику все те преступления, которые он совершил", — заявил Ренато Усатый, политический деятель.

Впрочем, это далеко не первое заявление против Владимира Плахотнюка. Из его прошлого тянется целый шлейф сплетен. Рассказывают, что он олигарх, который начинал с продажи самопальных алкогольных напитков, уличали в сутенерстве. И это только вершина айсберга. По словам экспертов, преступный след тянется и до Румынии и до США.

"После этого скандала однозначно, что правящий альянс, который раньше считался прорумынским и проевропейским, однозначно можно сказать, что он стал пробандитским и промафиозным.

Главное, что этот альянс и господина Плахотнюка поддержали США. И лично госпожа Виктория Нуланд. Именно Соединенные штаты в ответе за то, что сегодня в Молдове мы имеем мафиозную и криминальную власть", — считает Богдан Цырдя, политолог.

Какие скелеты прячутся в шкафу Плахотнюка, теперь должны выяснять румынские правоохранительные органы. Также, свою оценку должен дать и Скотланд-Ярд. Ведь покушение на российского банкира произошло именно в туманном Альбионе. А пока криминальные разборки политических элит комментирует даже глава республики Игорь Додон. Сожалеет, что "граждане должны наблюдать за сведением счетов между группировками".