Экс-председатель Конституционного суда назвал решение своих коллег о языке ошибкой

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Конституционный суд совершил большую ошибку, не взяв самоотвод при рассмотрении дела об изменении статуса молдавского языка.
По мнению авторитетного юриста, такие вопросы должные решаться не кулуарными договоренностями чиновников, политиков и судей, а выноситься на общенародный референдум.
- Как должен был поступить КС, не нарушая право депутатов, обратившихся в КС с законодательной инициативой об изменении названия языка и не ставя себя под удар? Они должны были вернуть этот проект обратно в парламент с рекомендацией провести референдум по названию нашего языка. По Конституции право законодательной инициативы по изменению основного закона имеют: народ Республики Молдова, группа депутатов и правительство.
Правительству я бы не рекомендовал выходить с такой инициативой, так как там, в основном, все с румынским гражданством. Такое право надо дать народу. Это лучший выход из положения, - сказал Димиру Пулбере в ходе пресс-конференции в центре Sputnik Moldova.
По словам Пулбере, члены Конституционного суда при рассмотрении вопроса о языке вступили в конфликт интересов, ведь 5 из 6 судей имеют гражданство Румынии.
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