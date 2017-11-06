Экс-председатель Конституционного суда назвал решение своих коллег о языке ошибкой

Конституционный суд совершил большую ошибку, не взяв самоотвод при рассмотрении дела об изменении статуса молдавского языка.

Известный молдавский юрист и экс-председатель Конституционного суда Думитру Пулбере назвал ошибкой скандальное решение Конституционного суда о лишении молдавского языка статуса государственного.

По мнению авторитетного юриста, такие вопросы должные решаться не кулуарными договоренностями чиновников, политиков и судей, а выноситься на общенародный референдум.

- Как должен был поступить КС, не нарушая право депутатов, обратившихся в КС с законодательной инициативой об изменении названия языка и не ставя себя под удар? Они должны были вернуть этот проект обратно в парламент с рекомендацией провести референдум по названию нашего языка. По Конституции право законодательной инициативы по изменению основного закона имеют: народ Республики Молдова, группа депутатов и правительство.

Правительству я бы не рекомендовал выходить с такой инициативой, так как там, в основном, все с румынским гражданством. Такое право надо дать народу. Это лучший выход из положения, - сказал Димиру Пулбере в ходе пресс-конференции в центре Sputnik Moldova.

По словам Пулбере, члены Конституционного суда при рассмотрении вопроса о языке вступили в конфликт интересов, ведь 5 из 6 судей имеют гражданство Румынии.

Напомним, что 31 октября Конституционный суд Молдовы фактически ликвидировал молдавский язык, объявив государственным румынский язык. Конституционный суд вынес положительное заключение в связи с инициативой 35 депутатов ЛП, ЛДПМ, ЕНПМ и ДПМ о внесении синтагмы «румынский язык» в Конституцию Республики Молдова.