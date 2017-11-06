Эрнест Варданян: Тема классовой борьбы и революции утратила актуальность в молдавском обществе – у нас каждый сам за себя

7 ноября отмечается столетие Великой Октябрьской социалистической революции. «Никакой Ленин, никакие немцы с англичанами ни за что не свергли бы царский режим, не будь он таким шатким и антинародным по сути», - утверждает известный политолог Эрнест Варданян. В Молдове тоже сложился антинародный режим, общество сильно расслоилось, социальное и имущественное неравенство растет. Означает ли это, что у нас также может произойти революция? Или время революций ушло в прошлое? Есть ли в стране предпосылки для классовой борьбы и кто может организовать революцию? Об этом политолог рассказал «Молдавским ведомостям».

- Можно ли сказать, что у нас есть группы, которые активно выражают свои классовые интересы? Актуально ли понятие классовой борьбы? «Офисный планктон» - это современный пролетариат?

- Тема классовой борьбы давно уже утратила актуальность в молдавском обществе. У нас каждый сам за себя, а степень равнодушия к проблемам окружающих и в целом к проблемам общественной значимости способна поразить даже индивидуалистов в западных странах.

В Молдове преобладают корпоративные и клановые интересы, во втором случае я имею в виду широко распространенное кумовство. Вместо закона у нас слово кумэтру, а вместо классовой борьбы – принцип: «каждый крутится как может». Впрочем, упрекать в этом кого-то – неблагодарное дело, когда живешь в бедной депрессивной стране с массовой миграцией. А упомянутый «офисный планктон» никогда не был и не будет пролетариатом, потому что на протяжении ста лет пролетариат был угнетенным классом, искавшим справедливости, а сегодняшний «планктон» живет в относительном благополучии и стабильности, из которой не хочет выходить. Это его зона комфорта.

- У нас все политики только и делают, что прогнозируют революцию: якобы народ выйдет на площадь и сметет антинародную власть. Реально ли такое?

- Если в Молдове когда-то и произойдет революция, то явно не по «щучьему велению» политиков.

Вспомним 23 ноября 2013 года и «слитую» коммунистами «бархатную революцию». А потом вспомним 20 января 2016 года, когда как раз народ стихийно собрался у здания парламента и едва не взял его штурмом, отказавшись от продолжения протеста лишь после убеждений со стороны триумвирата оппозиционеров. Или рассмотрим намерение Партии социалистов выступить против правящей коалиции и добиться досрочных парламентских выборов.

Каковы цели и задачи очередной «революции»? Каков запас прочности у ее организаторов? Сколько людей готовы выйти на улицу и как их должна убедить оппозиция? Эти вопрос диктует не праздное любопытство, это конкретные практические вопросы, на которые не так-то просто ответить.

- Можно ли сказать, что большинство революций импортируется? Были ли события 7 апреля 2009 года в Кишиневе революцией?

- Революции, может, и импортируются, однако ни одна не может достичь успеха, если не будет соблюдаться главное условие – наличие прогнившей власти. Октябрь 1917 года стал возможным именно по причине глубокого системного кризиса самодержавия, усугубленного бездарной внутренней и внешней политикой Николая Второго и мировой войной. Никакой Ленин, никакие немцы с англичанами ни за что не свергли бы царский режим, не будь он таким шатким и антинародным по сути.

Что касается 7 апреля 2009 года, это была «революция», организованная западными правительствами с целью отстранения Партии коммунистов от власти. Последней каплей для Запада стала совместная декларация, подписанная Владимиром Ворониным и Игорем Смирновым 18 марта 2009 года в Барвихе в присутствии тогдашнего президента РФ Дмитрия Медведева. В документе, в частности, давалась высокая оценка миротворческой операции России на Днестре и делалась прямая увязка смены миротворческого формата, чего добивается Запад, и политического урегулирования приднестровского конфликта. А когда он урегулируется, не знает никто. И этого Запад не простил Воронину.

Но и Запад не смог бы свергнуть коммунистов, если бы молдавское общество не испытывало усталости от ПКРМ и если бы эта партия не впала в то состояние, которое товарищ Сталин в 1930 году назвал «головокружением от успехов». Впрочем, «уставшие» сегодня наверняка кусают себе локти от того «успеха», к которому пришла Молдова, но это, как говорится, совсем другая история.

- Коммунисты считают себя наследниками Октябрьской революции 1917 года в России, они провели юбилейную конференцию. Имеют ли они моральное право так утверждать?

- Любой человек, считающий себя коммунистом, вправе назвать себя наследником Октября, и не только в России. Ведь идеология не товарный знак, на нее не может быть «наложено» авторское право. Другое дело, насколько сегодняшние коммунисты идейно близки своим предкам. Это уже вопрос дискуссионный.

Я бы посоветовал всем коммунистам всех стран на минуту задуматься и понять, почему «красная» идея потерпела крах на пространстве от Восточного Берлина до Владивостока. И пусть каждый сделает выводы – хотя бы для себя.

Подготовила Марина ТИМОТИН