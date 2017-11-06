Ченуша: Демпартия сумела снизить проевропейские настроения с 66 до 39 процентов

Ни одна правящая партия не сможет осуществить непопулярные реформы, если она не будет иметь достаточной легитимности, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для IPN.

Общественное мнение не выдаст кредит доверия, не будучи удовлетворено качеством властей, поясняет политолог. Чем более низкими являются критерии оценки властей общественностью, продолжает Ченуша, тем непорядочнее, непрофессиональнее и неэффективннее выглядят власти по сравнению с правительствами стран-членов ЕС.

Политолог называет два условия, необходимых для изменения положения дел. С одной стороны, чтобы повысить требовательность граждан стран Восточного партнёрства, необходимо обновить политическую сцену за счёт более транспарентных и демократических сил, а также обеспечить справедливые правила игры. С другой стороны, национальные правительства стран ЕС должны поддерживать высокие стандарты демократии. Если они перестанут быть достойными образцами для своих восточных соседей, то превратятся в примеры стран, сравниваемых с Россией – такие как Венгрия или Польша.

Дионис Ченуша анализирует результаты социологических опросов, проведённых до 2017 года. По его мнению, они показывают, что поддержка возможного вступления в ЕС упала с 70% в 2007 году до примерно 45% – 10 лет спустя.

В то же время политолог отмечает, что вопросы, содержащие сравнение проевропейского выбора с проевразийским, стали задавать респондентам лишь в ноябре 2014 года (согласно данным ИПП).

В целом заметно формирование представления о сближении с ЕС под давлением изъянов или успехов властей, показавших себя сторонниками ЕС, начиная с ПКРМ и заканчивая ДПМ, подчёркивает Ченуша.

Политолог констатирует, что Демпартия, совместно с другими проевропейскими партиями, правившими в период с 2009 года по настоящее время, „сумела” снизить проевропейские настроения примерно с 66% до 39%, а затем повысить их до 45% в 2017 году.

Легитимность европейского вектора в Молдове обусловлена поведением партий, претендующих на статус проевропейских. Чтобы вывести из игры партии, имитирующие европейскую интеграцию, как ЕС, так и другие партнёры, кроме власти – оппозиция, гражданское общество, СМИ – должны быть объективными, искренними и последовательными в своей критике в адрес властей, заключает Дионис Ченуша.