6 Ноября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам
06.11.2017

Более 80% колодезной воды в стране не соответствует санитарным нормам. Непригодно для питья и 60% родниковой воды.
Таковы даные исследования, которое провел Apă-Canal Chişinău. 

Эксперты взяли пробы воды из восьмисот источников. Как выяснилось, хуже всего обстоят дела в Фалештском, Теленештском, Криулянском и Унгенском районах. 

Мария Макарова из Фалешт пользуется водой из этого колодца почти полвека. 

"Никогда не проверяла её качество, но хотела бы. Хотя чай и кофе получаются вкусными", - сказала жительница Фэлешт Мария Макаров.

Многие перед потреблением воду кипятят - чтобы сократить уровень содержания солей.

"Скидываемся, собираем 600 леев и нанимаем специалистов по чистке колодцев. Я это воду пью нечасто, чай завариваю на воде из-под крана, на ней же готовлю". 

"По-моему, колодезная тоже хорошая. Но мы её кипятим, потому что врачи говорят, что вода плохая. Колодец обязательно надо чистить".

В Фэлештском центре здоровья настаивают, что колодезная вода непригодна для питья.

"Мы даже не называем её питьевой. Содержащийся в ней фтор портит зубы, они становятся коричневыми. Вода жёсткая из-за высокого содержания солей. Они провоцируют сердечно-сосудистые заболевания и высокое артериальное давление", - сказал 
глава Фэлештского ЦОЗ Николай Талмач.

Согласно официальной статистике, к водопроводу в нашей стране подключено более 40% населённых пунктов.


 
Количество просмотров:
53
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.