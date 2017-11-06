Легитимность европейского вектора и Молдова зависит от партий, мнение

Ни одна правящая партия не сможет осуществить непопулярные реформы, если она не будет иметь достаточной легитимности, пишет политолог Дионис Ченуша в аналитической статье для Агентства IPN.



Общественное мнение не выдаст кредит доверия, не будучи удовлетворено качеством властей, поясняет политолог. Чем более низкими являются критерии оценки властей общественностью, продолжает Ченуша, тем непорядочнее, непрофессиональнее и неэффективннее выглядят власти по сравнению с правительствами стран-членов ЕС.

Политолог называет два условия, необходимых для изменения положения дел. С одной стороны, чтобы повысить требовательность граждан стран Восточного партнёрства, необходимо обновить политическую сцену за счёт более транспарентных и демократических сил, а также обеспечить справедливые правила игры. С другой стороны, национальные правительства стран ЕС должны поддерживать высокие стандарты демократии. Если они перестанут быть достойными образцами для своих восточных соседей, то превратятся в примеры стран, сравниваемых с Россией – такие как Венгрия или Польша.

Дионис Ченуша анализирует результаты социологических опросов, проведённых до 2017 года. По его мнению, они показывают, что поддержка возможного вступления в ЕС упала с 70% в 2007 году до примерно 45% – 10 лет спустя.

В то же время политолог отмечает, что вопросы, содержащие сравнение проевропейского выбора с проевразийским, стали задавать респондентам лишь в ноябре 2014 года (согласно данным ИПП).

В целом заметно формирование представления о сближении с ЕС под давлением изъянов или успехов властей, показавших себя сторонниками ЕС, начиная с ПКРМ и заканчивая ДПМ, подчёркивает Ченуша.

Политолог констатирует, что Демпартия, совместно с другими проевропейскими партиями, правившими в период с 2009 года по настоящее время, „сумела” снизить проевропейские настроения примерно с 66% до 39%, а затем повысить их до 45% в 2017 году.

Легитимность европейского вектора в Молдове обусловлена поведением партий, претендующих на статус проевропейских. Чтобы вывести из игры партии, имитирующие европейскую интеграцию, как ЕС, так и другие партнёры, кроме власти – оппозиция, гражданское общество, СМИ – должны быть объективными, искренними и последовательными в своей критике в адрес властей, заключает Дионис Ченуша.