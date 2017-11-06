В столице прошёл заключительный этап Чемпионата страны по мотокроссу

На запредельных скоростях экстремалам пришлось бороться не только друг с другом, но и с опасной трассой, пылью и камнями.

Старт – один из ключевых моментов соревнования. Как и в беге на короткие дистанции удачный рывок - это уже половина успеха, передает canal3.md

"Спортсмен, который находится позади, должен думать о том, как не столкнутся с тем, кто впереди. Здесь не Формула 1, так что гонщик не должен заботится о том, кто сзади. Оглядываться у нас не принято, да и зеркал на мотоциклах нет", сказал мотогонщик Штефан Жорня.

40 спортсменов разделили на категории в зависимости от объёма двигателей их мотоциклов. В заезде побеждает тот, кто окажется первым после 20 минут и двух кругов непрерывной гонки.

Первое, что отмечает непрофессионал, - все пилоты гоняют стоя. Оказывается, это делает заезд мягче.

"Стоя, потому что амортизируешь ногами, у тебя вся амортизация на ноги как бы. А только в повороте уже садишься", рассказал мотогонщик Василий Мантя.

Трек на Скиносах - это 1800 явно не самых безопасных метров. Некоторых трасса одолела ещё до соревнования.

"Два дня назад был на тренировке на этой же трассе, когда ее равнял трактор, он был за трамплином и я его не видел и в полёте уже увидел. Трактор и прямо получилось залетел", сказал мотогонщик Василий Мантя.

Невзирая на серьёзную травму от борьбы Василий Мантя не отказался. Давить на газ теперь приходится с трещиной в кости.

"Рука газа и при приземлениях на трамплин отдаёт именно в палец. Получается треснуто именно здесь. Ну уже откатаю этот заезд последний и посмотрим", отметил мотогонщик Василий Мантя.

Уберечься от травм гонщикам помогает экипировка, похожая на хоккейную. Всё прикрыто: голова, грудь, спина, колени, бёдра.

"Когда ты позади кого-то, из-под колёс его мотоцикла выстреливает песок и камни. Всё это попадает в грудь с такой силой, что можно на землю упасть", сказал мотогонщик Валериу Дулап.

Одному из гонщиков защита точно помогла. После неудачного приземления мужчина повредил спину. К счастью, травма оказалась несерьёзной.

Те, кому повезло не только удержаться, но и показать хорошее время, получили кубки и денежные призы.